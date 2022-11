News Serie TV

The Bad Guy: Il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Prime Video con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi

di Carolina Mautone 25 novembre 2022 7

Il nuovo drama debutta in streaming l'8 dicembre, per poi concludersi con gli ultimi tre episodi il 15 dicembre: ecco il trailer ufficiale e il nuovo poster di The Bad Guy.