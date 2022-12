The Bad Guy: Il trailer degli ultimi episodi, in streaming su Prime Video da domani

News Serie TV

Gli episodi finali della serie tv italiana in streaming su Prime Video da giovedì 15 dicembre.

Prime Video ci ricorda che domani, giovedì 15 dicembre, saranno disponibili in streaming gli ultimi tre episodi della serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi tra i protagonisti. Se queste poche altre ore di attesa vi sembrano insopportabili, è disponibile un nuovo trailer. Una breve anteprima di quello che ci aspetta.





Guarda The Bad Guy su Prime Video

Cosa racconta The Bad Guy

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l'incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), un pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il "Bad Guy" in cui è stato ingiustamente trasformato.

Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell'America del Sud del clan rivale a quello di Mariano Suro (Antonio Catania), il potente boss mafioso che lo ha incastrato. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente parco acquatico insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Ma fino a che punto un uomo è disposto a rinunciare a se stesso per un'ideale di giustizia?