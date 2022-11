The Bad Guy: Data e teaser trailer della nuova serie italiana con Luigi Lo Cascio, in arrivo su Prime Video

News Serie TV

Nel cast del drama, diretto da da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, c'è anche Claudia Pandolfi.

Crime drama e dark comedy si fondono insieme nella nuova serie originale italiana di Prime Video The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Il servizio di video in streaming ne ha svelato oggi il primo teaser trailer e ha annunciato la data di uscita. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 dicembre con i primi tre episodi, per poi concludersi con gli ultimi tre episodi il 15 dicembre.

La trama di The Bad Guy

Chiunque può essere il cattivo, anche chi era considerato indiscutibilmente un eroe. Creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi e diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, The Bad Guy racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Il cast

Nel cast della serie, prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios, ci sono anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane. The Bad Guy va così ad arricchire un catalogo di Prime Video in continua espansione, che accoglierà prossimamente le altre serie e gli altri show originali italiani già annunciati come Autumn Beat, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 3, The Ferragnez – La Serie Stagione 2 e il capitolo italiano dell’universo Citadel.