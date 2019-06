The Angel of Darkness: Melanie Field nel sequel de L'alienista

Terza produzione del ciclo di TNT "Suspense Collection" e di fatto il sequel de L'alienista, The Angel of Darkness ha affidato uno dei nuovi ruoli principali alla giovane star di Heathers Melanie Field, lo annuncia Deadline. Al cast si è unita anche l'esordiente Rosy McEwen, in questo caso con un ruolo ricorrente.

La nuova miniserie, nella quale Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning riprendono i ruoli interpretati ne L'alienista, si basa sul romanzo di Caleb Carr L'angelo delle tenebre e racconta in 10 episodi cosa succede quando Sara Howard, che ha aperto una propria agenzia investigativa privata, si avvale dell'aiuto del Dott. Laszlo Kreizler e di John Moore per dare la caccia a un inafferrabile assassino.

Field interpreterà Bitsy Sussman, una giovane e industriosa protetta di Sara (Fanning) alla Sara Howard Detective Agency. Bitsy vede il suo capo come una guida, soprattutto a livello professionale, mentre Sara la apprezza per l'ardore che mette nel proprio lavoro e per il fatto che sappia come cavarsela in una città difficile come New York. McEwen sarà nel frattempo Libby Hatch, una giovane e sensibile infermiera e aspirante informatrice che fa amicizia con Sara.