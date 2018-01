The Alienist: La Serie TV dal 19 aprile su Netflix

Sarà Netflix a proporre in Italia The Alienist, attesa nuova serie tv di TNT con protagonisti Daniel Brühl, Dakota Fanning e Luke Evans, adattamento del romanzo di successo di Caleb Carr L'alienista. I 10 episodi prodotti saranno disponibili sul servizio di video in streaming dal 19 aprile.

Ambientato a New York City alla fine dell'Ottocento, il thriller psicologico - di cui in calce vi mostriamo il trailer ufficiale - segue Laszlo Kreizler (Brühl), un brillante e maniacale "alienista", ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali, alla caccia di un serial killer che uccide giovani utilizzando sempre la stessa tecnica. Evans è l'illustratore John Moore, che affianca Kreizler nell'indagine, mentre Fanning interpreta Sara Howard, un'ambiziosa segretaria del dipartimento determinata a diventare la prima donna detective della città. Nel cast anche Brian Geraghty (Chicago P.D.) nel ruolo del commissario di polizia Theodore Roosevelt, colui che con una mossa poco ortodossa affida alla coppia il compito di dare la caccia al serial killer, in una metropoli decisa ad affermarsi come la più potente del mondo e che non si fermerà davanti a nulla per seppellire i suoi segreti più oscuri.

"È stato un grande onore poter interpretare uno dei personaggi più convincenti che abbia mai letto in un romanzo", afferma Brühl. "Caleb Carr ha ideato un affascinante mondo di intrighi e misteri, e non vedo l'ora che il pubblico di tutto il mondo ammiri come i nostri creativi e l'intero e meraviglioso cast hanno dato vita alle sue parole".