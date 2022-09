The Acolyte: Squid Game incontra Star Wars, Lee Jung-jae protagonista della nuova serie

News Serie TV

L'attore sudcoreano condividerà lo schermo con Amandla Stenberg e la recentemente annunciata Jodie Turner-Smith.

Il fenomeno mondiale Squid Game ha ufficialmente aperto le porte di Hollywood ai suoi protagonisti. Deadline svela che Lee Jung-jae, l'interprete di Gi-Hun/456 nella serie di successo sudcoreana di Netflix, avrebbe firmato per ricoprire il suo primo importante ruolo in una produzione americana, e non certo una di basso profilo. Sarebbe infatti stato scelto come protagonista maschile di The Acolyte, una delle prossime serie ambientate nell'universo di Star Wars e in arrivo prossimamente su Disney+. L'attore raggiunge così Amandla Stenberg, già scelt* come protagonista, e la recentemente annunciata Jodie Turner-Smith.

La trama di The Acolyte

The Acolyte è descritta come una serie thriller ambientata circa un secolo prima dei fatti del film La minaccia fantasma, negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Secondo le prime informazioni, la serie porterà alla luce "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro". Ma a cosa si riferisce il titolo della serie? Nel mondo di Star Wars un Accolito è un Sith che ha appena iniziato il suo addestramento sotto la guida di un esperto Signore dei Sith. Questo prima che il Signore dei Sith Darth Bane istituisse la Regola del Due, in base alla quale possono esistere solo due Sith contemporaneamente: un maestro e un apprendista.

La co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland è stata scelta come produttrice esecutiva, sceneggiatrice e showrunner della serie la cui produzione dovrebbe iniziare questo autunno. Pare che una delle condizioni che abbia richiesto alla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy sia stata la scelta di un cast di alto livello. A giudicare dai tre nomi trapelati finora, la serie sembra andare proprio in questa direzione.

L'ascesa di Lee Jung-jae

Naturalmente per il momento Lucasfilm non ha voluto rivelare i dettagli sul ruolo affidato a Lee Jung-jae in The Acolyte, tantomeno commentare la notizia del casting. Di certo essere riusciti a coinvolgere l'attore sudcoreano, con cui molti stavano cercando di entrare in affari dopo il successo di Squid Game, è una vera vittoria per Lucasfilm e Leslye Headland. La strada del successo sembra ormai spianata per Jung-jae che lunedì prossimo potrebbe fare la storia diventando il primo attore coreano a vincere un premio Emmy nella prestigiosa categoria di migliore attore protagonista in una serie drammatica dove è candidato insieme a colleghi del calibro di Brian Cox e Bob Odenkirk. In caso contrario, si consolerà comunque facendo da presentatore di alcune categorie di premi insieme al resto del cast di Squid Game durante la cerimonia.