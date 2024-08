The Acolyte non avrà una seconda stagione: Disney+ cancella la serie di Star Wars

News Serie TV

La serie gialla-thriller con Amandla Stenberg non ha raggiunto i risultati d'ascolto sperati in streaming su Disney+ al fronte di un costo di produzione elevato.

Il lato oscuro della Forza ha avuto la meglio stavolta. Disney+ e Lucasfilm hanno deciso di non ordinare una seconda stagione di The Acolyte: La Seguace, la serie di Star Wars ambientata in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica. La notizia della cancellazione arriva oltre due mesi dopo il debutto della prima stagione, lunga 8 episodi e guidata dalla creatrice, produttrice esecutiva e showrunner Leslye Headland.

The Acolyte: Il motivo della cancellazione

La cancellazione non arriva del tutto inaspettata, visto che The Acolyte ha diviso fortemente i fan di Star Wars (e non convinto del tutto neppure noi di Comingsoon.it: qui la nostra recensione di The Acolyte) raggiungendo comunque un buon 78% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes. Dopo un'ottima partenza (con 4,8 milioni di visualizzazioni nel primo giorno d'uscita e 11,1 milioni dopo cinque giorni, è diventata la serie più vista al lancio su Disney+ nel 2024), i numeri sono fortemente calati. Ha fatto capolino nella classifica Top 10 degli originali in streaming di Nielsen posizionandosi al numero 7 e poi al numero 6 nella settimana successiva ma non riuscendo a mantenere alti gli ascolti. Solo dopo l'uscita dell'episodio finale è riaffiorata in Top 10 posizionandosi al decimo posto e totalizzando 335 milioni di minuti di visualizzazioni, il dato più basso per un episodio finale di una serie di Star Wars.

I risultati raggiunti, alla fine, non hanno giustificato lo straordinario costo della serie, vale a dire 108 milioni di dollari (è la serie dal vero più costosa mai prodotta da Lucasfilm e ambientata nella galassia lontana lontana).

La trama e il cast di The Acolyte: La Seguace

Ambientata durante gli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, la serie thriller ci ha trasportato in un'epoca in cui i Jedi erano numerosi e potenti raccontandoci la storia di una ex Padawan (interpretata da Amandla Stenberg) che si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini e scopre poi che le forze che devono affrontare sono più sinistre di quanto avessero mai previsto. Stenberg ha interpretato il doppio ruolo delle sorelle gemelle Osha e Mae mentre la star di Squid Game Lee Jung-jae ha prestato il volto al maestro Sol. Completavano il cast Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) nei panni di un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) in quelli di Vernestra Rwoh, Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

