The Acolyte: Disney+ ufficializza il cast e svela la trama della serie ambientata nell'universo di Star Wars

Le riprese della serie, ambientata negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, sono attualmente in corso: ecco la prima foto dal set.

Il viaggio, oscuro e avvincente, tra i misteri dell'Alta Repubblica ha ufficialmente inizio. Disney+ ha diffuso oggi la prima foto dal set di The Acolyte, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars e attualmente in produzione a Londra. Nel farlo, ne ha ufficializzato il cast confermando alcuni attori, i cui nomi erano già trapelati, e annunciandone di nuovi. Ma non è tutto: è stato diffuso anche un accenno di trama della serie, finora nota soltanto come una storia ambientata in "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro".

The Acolyte: Il cast ufficiale

Oltre ad Amandla Stenberg (The Hate U Give), già scelt* come protagonista, gli altri attori confermati sono Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (The Last Ship) e Charlie Barnett (Russian Doll). Le nuove aggiunte al cast appena annunciate, invece, sono Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones) e Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade). Nella foto sopra, scattata sul set a Londra, vediamo Stenberg insieme a Jung-jae e alla creatrice e showrunner della serie Leslye Headland (Russian Doll). La scelta di un cast di alto livello, secondo indiscrezioni, pare sia stata una precisa richiesta della presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

La trama ufficiale di The Acolyte

Quando lo scorso luglio Disney+ aveva formalmente confermato il casting di Stenberg, si sapeva soltanto che The Acolyte sarebbe stata una serie thriller ambientata circa un secolo prima dei fatti del film La minaccia fantasma, negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, e che avrebbe portato alla luce "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro". Oggi lo streamer ha diffuso una breve sinossi che recita: "Un ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto non si aspettassero". Da chi siano interpretati l'ex Padawan e il Maestro Jedi resta ancora un mistero (anche se siamo portati a pensare che i due ruoli siano stati assegnati proprio a Stenberg e Jung-jae).