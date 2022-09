The Acolyte: Anche Manny Jacinto nel cast della nuova serie di Star Wars

News Serie TV

L'ex star di The Good Place raggiunge Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith e Lee Jung-jae.

Pian piano prende sempre più forma il cast all star di The Acolyte, una delle nuove serie ambientate nell'universo di Star Wars e attese prossimamente in streaming su Disney+ . Variety riporta che avrebbe firmato per ricoprire un ruolo nel nuovo progetto tv anche Manny Jacinto, attore conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi in The Good Place e visto anche al fianco di Nicole Kidman in Nine Perfect Strangers oltre che, di recente, nel film Top Gun: Maverick.

La trama di The Acolyte

The Acolyte è descritta come una serie thriller ambientata circa un secolo prima dei fatti del film La minaccia fantasma, negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Secondo le prime informazioni, la serie porterà alla luce "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro". Ma a cosa si riferisce il titolo della serie? Nel mondo di Star Wars un Accolito è un Sith che ha appena iniziato il suo addestramento sotto la guida di un esperto Signore dei Sith. Questo prima che il Signore dei Sith Darth Bane istituisse la Regola del Due, in base alla quale possono esistere solo due Sith contemporaneamente: un maestro e un apprendista.

Il cast

Manny Jacinto - 35 anni, attore canadese nato nelle Filippine - raggiunge gli altri protagonisti precedentemente annunciati Amandla Stenberg (Caro Evan Hansen), Jodie Turner-Smith (The Last Ship) e il fresco premio Emmy Lee Jung-jae (Squid Game). Per il momento non conosciamo dettagli sul ruolo affidato a Jacinto né su quelli delle altre star entrate nel cast. La produzione della serie dovrebbe iniziare questo autunno sotto la guida della co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland (produttrice esecutiva, sceneggiatrice e showrunner).

Una data di uscita di The Acolyte non è stata ancora fissata da Disney+ dove, in ogni caso, ci aspettano prima Andor, basata sul personaggio Cassian Andor (Diego Luna) visto in Star Wars: Rogue One, in arrivo il 21 settembre e poi, a febbraio 2023, l'attesa terza stagione di The Mandalorian.