The Abandons: Gillian Anderson nella nuova serie tv dell'ideatore di Sons of Anarchy

La star di Sex Education e X-Files raggiunge la precedentemente annunciata Lena Headey.

Gillian Anderson si conferma un'attrice (e una donna) con il pelo sullo stomaco. La star di Sex Education e X-Files ha firmato nuovamente con Netflix per uno dei ruoli principali in The Abandons, l'action drama d'ambientazione western creato dall'ideatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter, il cui cast include già la veterana de Il Trono di Spade Lena Headey.

The Abandons: La trama della serie tv e il ruolo di Gillian Anderson

Disponibile in streaming prossimamente, The Abandons ruota attorno a un gruppo di famiglie diverse e stravaganti che perseguono il proprio Destino Manifesto nell'Oregon del 1850 e attorno a una forza corrotta dal potere e dalla ricchezza che brama la loro terra e cerca di cacciale via. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perse che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare un'unica famiglia e combattere. Nel sanguinoso processo che ne segue, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge. Gli Abbandonati esplorano questa linea sottile tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia lotta per mantenere la propria terra.

Anderson, su Netflix vista anche in The Crown, vestirà i panni di Constance, la matriarca della ricca famiglia Van Ness, la quale ha ereditato la fortuna mineraria del marito e poi è stata capace di raddoppiarla. Nonostante il pregiudizio innato della città nei confronti delle donne, il suo fascino e la sua spietatezza hanno creato una rete di alleati politici. Per lei, il potere, la ricchezza e il lignaggio hanno la meglio su tutto.

Questo lascia pensare che Constance faccia parte di quella "forza corrotta dal potere e della ricchezza" che nella serie brama la terra degli Abbandonati e vuole cacciarli da essa. Headey dovrebbe trovarsi invece dall'altra parte, nei panni di Fiona, una matriarca tenace e devota che, non potendo avere figli propri, ha accolto quattro orfani per creare la sua famiglia. Spinta da uno scopo più alto - e da un temperamento irlandese tenace -, la sua lealtà e il suo amore per la sua famiglia prevalgono su tutto.