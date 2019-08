The 100 si concluderà con la prossima, settima stagione

News Serie TV

La settima e ultima stagione andrà in onda nel 2020.

Dopo i recenti, pesanti addii nel cast, The 100 fa cadere (idealmente) un'altra tegola sulle povere teste dei suoi fan. A poche ore dalla conclusione negli Stati Uniti della sesta stagione, l'ideatore Jason Rothenberg ha annunciato con un messaggio su Twitter che il prossimo, ottavo ciclo di episodi della serie di fantascienza sarà l'ultimo.

"Con il finale della sesta stagione di The 100 dietro l'angolo, ho alcune notizie agrodolci da condividere: la settima sarà la nostra ultima stagione", ha scritto Rothenberg. "Siamo estremamente grati a Warner Bros. e The CW per averci sempre permesso di raccontare la nostra storia nel modo in cui volevamo e di concludere la serie alle nostre condizioni. Che corsa incredibile è stata!".

The 100 tornerà in onda negli Stati Uniti il prossimo anno. La settima stagione si comporrà di 16 episodi, tre in più rispetto alle ultime, e concluderà la serie con il centesimo episodio, com'è accaduto la scorsa settimana con Jane the Virgin. Per The CW, questo addio si aggiunge a quelli di Arrow e Supernatural, segnando la fine di un'epoca per la giovane rete.