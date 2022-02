That '70s Show: Callie Haverda sarà la figlia di Eric e Donna nel sequel di Netflix That '90s Show

News Serie TV

La giovane attrice raggiunge i veterani della serie originale Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp insieme ad altri cinque coetanei.

I personaggi che popoleranno il mondo di That '90s Show, lo spin-off sequel della sitcom di culto That '70s Show, hanno un volto e un nome. Netflix ha svelato il cast della nuova produzione originale, che include Callie Haverda (Shut Eye) nel ruolo di Leia Foreman, la figlia adolescente di Eric e Donna, e le altre new entires Ashley Aufderheide (Emergence), Mace Coronel (Colin in bianco e nero), Maxwell Acee Donovan (Gabby Duran Alien Sitter), Sam Morelos e Reyn Doi (Barb and Star Go to Vista Del Mar), mentre Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp riprenderanno i ruoli di Red e Kitty dalla serie originale.

That '90s Show: I nuovi personaggi

Lunga 10 episodi, That '90s Show è ambientata 15 anni dopo il finale di That '70s Show. Quindi, dal Capodanno del 1980 ci ritroviamo nell'estate del 1995, con Leia in visita dai nonni a Point Place. Qui, sotto l'occhio vigile e premuroso di Kitty e lo sguardo severo di Red, la ragazza conosce e si lega a una nuova generazione di ragazzi. Prima di conoscerli meglio, dei lei possiamo dirvi ancora che è intelligente come sua madre, irriverente come suo padre e amante dell'avventura. Non è del tutto sicura da dove o come cominciare, finché non trova un'amica nel posto più improbabile: la porta accanto alla casa dei nonni.

Aufderheide vestirà i panni di Gwen, un concentrato di lealtà, ribellione ed entusiasmo che renderà più interessante la vita di Leia. Lei è una forza della natura e la leader non ufficiale del suo gruppo di amici. Coronel sarà invece Jay, un tipo affascinante e civettuolo che, quando non è in giro con il suo migliore amico Nate o lavora al locale videonoleggio, è con una videocamera in mano a riprendere il mondo. Donovan interpreterà Nate, l'opposto di sua sorella Gwen. Lui è solito prendere la vita così come viene, ha sempre un enorme sorriso stampato in faccia e lascia che la banda salga nel suo furgone perché c'è sempre qualcosa di divertente al di là del vialetto. Inoltre, ama la sua famiglia, la sua ragazza e Garth Brooks. Nikki, il personaggio affidato alla Morelos, è una ragazza concentrata, intelligente e determinata fidanzata con Nate. Guardandola, potreste pensare che diventerà un medico o un avvocato. Ma dentro di lei arde il fuoco della ribellione. Infine, Doi sarà Ozzie, quello che tutti adorano, un tipo perspicace, sarcastico e con una prospettiva che va oltre i suoi anni. Lui è anche gay e impaziente con il mondo, perché fatica ad accettarlo al contrario dei suoi amici.

That '90s Show è una creazione degli ideatori di That '70s Show Bonnie Turner e Terry Turner, affiancati dalla figlia Lindsey Turner e da Gregg Mettler, uno dei produttori dell'originale. Secondo Deadline, Netflix sta ancora trattando con gli attori Topher Grace (interprete Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie) e Ashton Kutcher (Kelso) per un loro coinvolgimento nella nuova serie insieme con Smith e Rupp. Una data di debutto, invece, non è stata ancora annunciata.