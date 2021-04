Tenebre e ossa: La mappa interattiva ufficiale svelata da Netflix

News Serie TV

Ravka, Ketterdam, Fjerda, la Faglia: un sito interattivo permette di scoprire curiosità e dettagli sui luoghi iconici della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo.

Il mondo fantastico di Tenebre e ossa può essere insidioso e di difficile comprensione per chi si approccia per la prima volta al Grishaverse, l'universo fantasy creato dalla scrittrice statunitense Leigh Bardugo che ha ispirato la serie Netflix. Anche chi non ha mai letto i libri, però, può riuscire facilmente a orientarsi grazie a una mappa interattiva appena resa disponibile da Netflix. Ravka, Ketterdam, Fjerda, la Faglia e tutti gli altri luoghi della serie non avranno più segreti grazie a questa speciale cartina animata che permette di scoprire curiosità e dettagli sui luoghi del mondo fantastico ispirato alla Russia zarista di fine '800.

Tutti i luoghi di Tenebre e ossa

Visitabile al sito netflixshadowandbone.com/map, la mappa consente di esplorare il mondo di Tenebre e ossa nel quale domina la pericolosa Faglia d'Ombra, uno spaventoso deserto popolato dai Volcra, mostruose creature che si nutrono di carne umana. La Faglia divide Ravka, il Paese al centro del racconto, in Ravka Est e Ravka Ovest. A nord di Ravka si trova Fjerda, una nazione ricoperta di ghiaccio e popolata da persone che ordiano i Grisha - gli speciali soldati dotati di poteri soprannaturali - e li trattano come demoni e streghe da cacciare. A sud, oltre le montagne, c'è Shu Han, terra d'origine della protagonista Alina (Jessie Mei Li) e nazione odiata da Ravka, con cui è in guerra. Kerch è invece un'isola mercantile nella cui capitale Ketterdam ha inizio l'avventura della banda di malviventi dei Sei di Corvi. Ancora più a ovest, dall'altra parte del Mare Vero, c'è infine Novyi Zem, territorio prevalentemente agricolo e terra d'origine di Jesper Fahey (Kit Young).

La mappa interattiva di Netflix

Cliccando sui vari luoghi della mappa, è possibile "navigare" virtualmente nel Grishaverse, imbattersi in clip e foto che spiegano meglio dettagli poco approfonditi della serie, fare test e quiz (come quello che svelerà quale membro del Club dei Corvi siete o quale Grisha) e creare addirittura il proprio avatar Grisha. Si possono leggere le storie del mondo di Tsibeya, il luogo di confine tra Ravka e Fjerda dove si trova il misterioso cervo di Morozova, e visitare più approfonditamente luoghi quali la camera di Alina nel piccolo palazzo o il Club dei Corvi: un'esperienza parallela alla visione della serie davvero imperdibile se vi siete già appassionati alle storie di Alina Starkov e dell'Oscuro.

Se invece volete sapere di più sulla seconda stagione della serie, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Tenebre e ossa 2.