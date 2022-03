Teen Wolf: Tyler Posey sul set del film nelle prime foto pubblicate da EW

News Serie TV

Sono iniziate le riprese del sequel del popolare drama soprannaturale in arrivo prossimamente su Paramount+.

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Teen Wolf:The Movie, il film che darà un seguito alle vicende dell'amata serie tv soprannaturale andata in onda per sei stagioni su MTV, dal 2011 al 2017. Entertainment Weekly ha svelato qualche foto scattata sul set e in un'immagine vediamo anche uno dei protagonisti di Teen Wolf, Tyler Posey, che è tornato per riprendere il ruolo di Scott McCall.

Teen Wolf: La trama del film tv

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Nelle foto pubblicate da EW diamo uno sguardo a un luogo che i fan della serie troveranno familiare: lo spogliatoio del liceo dove Scott e Stiles, tra gli altri, si riunivano prima e dopo l'allenamento di lacrosse. Ma, soprattutto, guardate qui sotto Tyler Posey particolarmente sorridente.

Il cast: chi torna e chi no

Tornano per il film una serie di volti noti tra cui Posey, Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), J.R. Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar) . Manca all'appello, purtroppo, Dylan O'Brien, che ha confermato che non sarà coinvolto; tra gli altri assenti anche Arden Cho (Kira Yukimura), che sembra avrebbe rifiutato l'offerta perché le sarebbe stato offerto un compenso assai inferiore rispetto a quello delle tre principali co-star femminili, e per il momento Tyler Hoechlin (Derek Hale) e Ian Bohen (Peter Hale), entrambi impegnati sul set di Superman & Lois. Tuttavia, quest'ultimo ha dichiarato a TVLine di essere fiducioso circa un loro coinvolgimento, quindi aspettiamoci qualche sorpresa.