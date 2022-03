Teen Wolf, Dylan O'Brien non tornerà nel film tv: "È stata una decisione difficile"

News Serie TV

L'attore ha confermato che non riprenderà il ruolo di Stiles Stilinski nel sequel di Paramount+.

I fan di Teen Wolf dovranno mettersi l'anima in pace: Dylan O'Brien non riprenderà il ruolo di Stiles Stilinski, uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie soprannaturale, nel film tv sequel in arrivo prossimamente su Paramount+. A confermarlo a Variety è stato lo stesso attore, spiegandone le ragioni.

Teen Wolf: The Movie, ecco perché Dylan O'Brien non ci sarà

"È stata una decisione difficile", ha detto O'Brien. "Sono successe molte cose. La serie non potrebbe essermi più cara. È stata la prima cosa che ho fatto e sono tante le persone che mi sono rimaste così tanto nel cuore. È qualcosa che ho cercato di far funzionare [essere nel film], ma è successo tutto molto velocemente. Non sapevamo che stesse succedendo, sul serio, e in un certo senso che l'hanno un po' lanciato addosso, il che va bene perché tutti amiamo la serie".

"Abbiamo provato a capire come fare. Alla fine, ho realizzato che l'abbiamo lasciata in un posto davvero buono per me e voglio ancora lasciarla lì", ha aggiunto l'attore. "Gli auguro ogni bene e lo guarderò la prima sera che uscirà. Spero sia una f****a, ma non ci sarò".

La trama e il cast del film tv

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Oltre a Tyler Posey nuovamente nei panni di Scott, nel film ritroveremo Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), J.R. Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

Tra gli altri assenti, Arden Cho (Kira Yukimura), che secondo Deadline è stata contattata dalla produzione ma ha rifiutato di apparire nel film perché le è stato offerto uno stipendio inferiore della metà a quello delle tre principali co-star femminili, e Tyler Hoechlin (Derek Hale) e Ian Bohen (Peter Hale), entrambi impegnati sul set di Superman & Lois. Tuttavia, quest'ultimo ha dichiarato a TVLine di essere fiducioso circa un loro coinvolgimento. "Ci piacerebbe farlo insieme, e riesco senz'altro a immaginare un modo in cui veniamo riuniti", ha detto. "So che gireranno qui molto presto, quindi avrete sicuramente notizie a breve - che si tratti di un sì o di un no. Ma sono fiducioso al riguardo. Non vedrei un film in cui Derek e Peter non fossero presenti”.