TGCom24
Home | Serie TV | News | Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo
Schede di riferimento
Task
Anno: 2025
3,6
Task
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
News Serie TV

Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo

Carolina Mautone
12

Creata dall'ideatore di Omicidio a Easttown Brad Ingelsby, Task è una nuova serie crime targata HBO, con Mark Ruffalo e un cast di altissimo livello: ecco il trailer italiano e quando esce.

Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo

Sky e NOW portano in Italia Task, la nuova serie crime targata HBO e creata da Brad Ingelsby, già apprezzato per Omicidio a Easttown, una miniserie dello stesso genere che nel 2021 ha ricevuto unanimi consensi da critica e pubblico. La serie, che vede tra i protagonisti anche il premio Oscar Mark Ruffalo, debutterà su Sky e in streaming solo su NOW dal prossimo 12 ottobre. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano e scoprite tutto sulla trama e sul cast.

La trama di Task

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da Robbie (Tom Pelphrey), un insospettabile padre di famiglia che sta terrorizzando la zona. Robbie ha dato prova più volte del suo lato oscuro e ha colpito nel segno, destando l'attenzione delle autorità. Tom è costretto così a rimboccarsi le maniche assemblando una squadra non esattamente impeccabile. Ma, minacciati, i membri della task force rischiano di vedere tutti i propri sforzi andare in fumo quando il loro nemico si rivelerà molto più pericoloso di quanto sembri.

Il cast e il team creativo

Task si presenta con un cast ricchissimo. Oltre a Mark Ruffalo, Tom Pelphrey e Martha Plimpton, che interpreta una agente di lunga data che affida a Tom la guida della task force proprio mentre scopre di essere prossima al pensionamento forzato, la serie coinvolge Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox. Mireille Enos (The Killing) interpreta invece Susan Brandis, la devota moglie di Tom, cuore della famiglia e motivo per cui l'agente ha abbandonato la vita da sacerdote.

La serie è scritta, prodotta e guidata da Brad Ingelsby, mentre alla regia troviamo Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, entrambi anche produttori esecutivi. Completano il team creativo Mark Roybal, Paul Lee, lo stesso Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt.

Entra subito in NOW!

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Task
Anno: 2025
3,6
Task
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Presunto innocente: Matthew Rhys sarà il marito di Rachel Brosnahan nella stagione 2
news Serie TV Presunto innocente: Matthew Rhys sarà il marito di Rachel Brosnahan nella stagione 2
Fondazione continua! Apple TV+ rinnova la serie sci-fi per una quarta stagione
news Serie TV Fondazione continua! Apple TV+ rinnova la serie sci-fi per una quarta stagione
Mercoledì 3, un altro personaggio della Famiglia Addams è in arrivo? L'indizio
news Serie TV Mercoledì 3, un altro personaggio della Famiglia Addams è in arrivo? L'indizio
Bérénice Bejo sarà la prima regista donna Alice Guy Blaché, una nuova comedy per David E. Kelley e altre news in breve
news Serie TV Bérénice Bejo sarà la prima regista donna Alice Guy Blaché, una nuova comedy per David E. Kelley e altre news in breve
Addio a Polly Holliday: La Flo della sitcom Alice aveva 88 anni
news Serie TV Addio a Polly Holliday: La Flo della sitcom Alice aveva 88 anni
Mercoledì, lo spin-off su zio Fester fa passi avanti e per Fred Armisen "è fantastico"
news Serie TV Mercoledì, lo spin-off su zio Fester fa passi avanti e per Fred Armisen "è fantastico"
Murdaugh: Death in the Family, il primo trailer della miniserie crime con Patricia Arquette e Jason Clarke
news Serie TV Murdaugh: Death in the Family, il primo trailer della miniserie crime con Patricia Arquette e Jason Clarke
La star di Lucifer Aimee Garcia si unisce al cast di The Walking Dead: Dead City
news Serie TV La star di Lucifer Aimee Garcia si unisce al cast di The Walking Dead: Dead City
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV