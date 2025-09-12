Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo

News Serie TV

Creata dall'ideatore di Omicidio a Easttown Brad Ingelsby, Task è una nuova serie crime targata HBO, con Mark Ruffalo e un cast di altissimo livello: ecco il trailer italiano e quando esce.

Sky e NOW portano in Italia Task, la nuova serie crime targata HBO e creata da Brad Ingelsby, già apprezzato per Omicidio a Easttown, una miniserie dello stesso genere che nel 2021 ha ricevuto unanimi consensi da critica e pubblico. La serie, che vede tra i protagonisti anche il premio Oscar Mark Ruffalo, debutterà su Sky e in streaming solo su NOW dal prossimo 12 ottobre. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano e scoprite tutto sulla trama e sul cast.

La trama di Task

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da Robbie (Tom Pelphrey), un insospettabile padre di famiglia che sta terrorizzando la zona. Robbie ha dato prova più volte del suo lato oscuro e ha colpito nel segno, destando l'attenzione delle autorità. Tom è costretto così a rimboccarsi le maniche assemblando una squadra non esattamente impeccabile. Ma, minacciati, i membri della task force rischiano di vedere tutti i propri sforzi andare in fumo quando il loro nemico si rivelerà molto più pericoloso di quanto sembri.

Il cast e il team creativo

Task si presenta con un cast ricchissimo. Oltre a Mark Ruffalo, Tom Pelphrey e Martha Plimpton, che interpreta una agente di lunga data che affida a Tom la guida della task force proprio mentre scopre di essere prossima al pensionamento forzato, la serie coinvolge Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox. Mireille Enos (The Killing) interpreta invece Susan Brandis, la devota moglie di Tom, cuore della famiglia e motivo per cui l'agente ha abbandonato la vita da sacerdote.

La serie è scritta, prodotta e guidata da Brad Ingelsby, mentre alla regia troviamo Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, entrambi anche produttori esecutivi. Completano il team creativo Mark Roybal, Paul Lee, lo stesso Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt.

