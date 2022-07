Tales of the Walking Dead: Il primo teaser trailer dello spin-off antologico

News Serie TV

Il terzo spin-off del franchise di successo debutterà negli Stati Uniti il prossimo mese.

In un intero mondo devastato da un’apocalisse zombie ci sono molte storie da raccontare. Quelle che negli ultimi dodici anni ci hanno appassionato in The Walking Dead sono solo alcune. Altre, per la maggior parte del tutto nuove, ci saranno raccontate nello spin-off antologico Tales of the Walking Dead, in onda negli Stati Uniti dal 14 agosto, del quale è stato diffuso il primo teaser trailer.





Tales of the Walking Dead: Cosa sappiamo

Ciascuno dei sei episodi della prima stagione di Tales of the Walking Dead racconta una storia autonoma coinvolgendo personaggi mai apparsi in The Walking Dead e nelle altre serie del franchise oppure già incontrati prima e con aspetti ancora da approfondire. In quest'ultimo caso stiamo parlando di Dee, che nella serie principale abbiamo conosciuto come Alpha, interpretata da Samantha Morton. Altri nuovi hanno il volto di Anthony Edwards (ER), Olivia Munn (The Newsroom), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jillian Bell (Workaholics), Parker Posey (Lost in Space), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Jessie T. Usher (The Boys) e Poppy Liu (Better Call Saul).

Sebbene ogni episodio abbia il proprio tono e un punto di vista distinto, la posta in gioco è alta in ogni storia, spingendo questi nuovi, indelebili personaggi a scelte e in situazioni implacabili e pericolose per la loro vita. Potremo così vedere l'apocalisse con occhi diversi, scoprendo altre realtà, miti e misteri dell'universo The Walking Dead".