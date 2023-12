Supersex: Alessandro Borghi si abbandona al piacere nel poster della serie Netflix, ecco quando esce

News Serie TV

Annunciata la data d'uscita della serie che racconterà la vita di Rocco Siffredi: nel cast, tra gli altri, ci sono anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni.

Con un poster ufficiale che non passa inosservato, Netflix ha annunciato la data d'uscita di Supersex, la serie liberamente ispirata alla vita e alla carriera del celebre pornodivo Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. L'appuntamento è fissato in streaming per il 6 marzo 2024.

La trama di Supersex

La trama estesa di Supersex non è stata ancora condivisa da Netflix, ma il servizio finora l'ha descritta come un racconto profondo che in 7 episodi attraversa la vita di Siffredi fin dall'infanzia, attraverso le sue dirette testimonianze. Vedremo aspetti inediti della pornostar: la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

Il cast

Borghi è affiancato da Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Saul Nanni (Rocco da ragazzo), Gaia Messerklinger (Moana Pozzi) e Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi). Completano il cast Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

Supersex: Le nuove foto della serie Netflix con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi Leggi anche

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Francesca Manieri è la creatrice e la capo sceneggiatrice e alla regia si sono alternati Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.