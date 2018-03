Supernatural: Il trailer dell'episodio crossover con Scooby-Doo

A una settimana dalla programmazione negli Stati Uniti di ScoobyNatural, atteso episodio crossover tra Supernatural e la popolare serie animata Scooby-Doo, The CW ha diffuso il trailer esteso di questa ennesima folle avventura dei fratelli Dean e Sam Winchester, interpretati dagli amati Jensen Ackles e Jared Padalecki.

L'episodio speciale, del quale pochi giorni fa vi avevamo mostrato una ricca gallery fotografica, vedrà Dean, Sam e Castiel catapultati in un episodio di Scooby-Doo, dove si uniscono ai personaggi Hanna-Barbera per risolvere un mistero spettrale. La situazione preoccupa Dean, in particolare la possibilità che lui e il fratello possano rimetterci realmente le penne, ma quest'ultimo non vuole sentire ragioni ed è pronto a tutto - persino prendersi un proiettile - per salvare il suo amato Scooby-Doo.