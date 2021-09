Supergirl: La sesta e ultima stagione in streaming in anteprima su Infinity+

News Serie TV

Appuntamento il 2 e 9 settembre con i primi due episodi in anteprima assoluta, e poi dal 10 settembre ogni venerdì.

Anche per Supergirl si avvicina il momento di appendere il costume al chiodo. Almeno in tv. Dopo aver protetto il mondo dai cattivi più subdoli e pericolosi per anni, la supereroina protagonista dell'omonima serie della DC alza i pugni di fronte alla sua ultima battaglia in una stagione conclusiva, la sesta, che nonostante le limitazioni dovute all'emergenza coronavirus non si riparmia colpi di scena, nuovi arrivi, momenti nostalgia e anche qualche gradito ritorno. L'appuntamento è su Infinity+, il servizio di video in streaming di Mediaset, con l'anteprima dei primi due episodi il 2 e 9 settembre, e poi un nuovo appuntamento ogni venerdì dal 10 settembre. Supergirl è la terza serie dell'Arrowverse a cedere il testimone alle nuove leve dopo Arrow e Black Lightning. Arrivata nel 2015 durante un nuovo periodo d'oro per i supereroi in tv sulla scia del successo di Arrow prima e The Flash subito dopo, la serie - tenetevi stretti alla poltrona - lascerà gli schermi senza lasciarli davvero. Come parte di un media franchise complesso e in costante evoluzione, i suoi personaggi continueranno a far parte delle storie, come dimostra il recente annuncio di un prossimo crossover in The Flash che coinvolgerà Alex, la sorella adottiva di Kara. Ma andiamo con ordine.

Supergirl 6: Cosa ci aspetta nell'ultima stagione

La sesta e ultima stagione di Supergirl esordisce con un episodio il cui titolo è tutto un programma. In Rebirth (Rinascita), un termine chiave nella storia della DC, l'azione riprende dal punto in cui si era interrotta bruscamente l'anno prima a causa della crisi sanitaria, ovvero con Brainiac vicino alla morte dopo aver cercato di fermare il piano di Lex Luthor e i tentativi di Supergirl e della squadra di salvarlo. Lex, rivelatosi il vero cattivo della storia, ricorre alle Lenti Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo pianeta, inducendolo ad amarlo e seguirlo, indipendentemente dalle cose orribili che ha fatto. Questo con l'intenzione di fare ciò che non è riuscito all'Anti-Monitor: distruggere la vita sulla Terra e oltre, ad eccezione dei suoi seguaci. Sapendo quanto questo sia pericoloso per suo fratello, Lena arruola l'intera squadra - Alex, J'onn, Dreamer, Kelly e Brainiac - per dare una mano, ma Supergirl si rende conto che l'unico modo per fermare davvero Lex è sacrificare se stessa. Il loro confronto nella Fortezza della Solitudine è spietato. Un concentrato di azione e null'altro il cui esito non è dei migliori per nessuno dei due. Soprattutto per Kara.

"Vedere l'incredibile impatto che la serie ha avuto sulle ragazze di tutto il mondo mi ha sempre lasciata onorata e senza parole. Ha avuto un impatto anche su di me", ha dichiarato la protagonista Melissa Benoist in occasione dell'annuncio che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima. L'attrice, che in Supergirl ha trovato l'amore dopo un lungo periodo difficile segnato dalla depressione e dagli attacchi d'ansia, ha sposato l'ex co-star Chris Wood e insieme hanno avuto un bambino che sta per compiere un anno. Supergirl "mi ha insegnato la forza che non sapevo di avere, per trovare la speranza nei luoghi più bui, e che siamo più forti quando siamo uniti", ha aggiunto. "Ciò che rappresenta spinge tutti noi ad essere migliori. Ha cambiato la mia vita in meglio e le sarò per sempre grata".

Le novità della sesta stagione

Wood, non più nel cast della serie dalla terza stagione, riprende il ruolo di Mon-El in questi ultimi episodi. Con lui tornano anche Jeremy Jordan e Mehcad Brooks, nuovamente nei panni di Winn Schott/Toyman e James Olsen rispettivamente. Inoltre, un paio di episodi riportano nella serie il personaggio di Cat Grant, sebbene a interpretarlo questa volta non sia Calista Flockhart. Si tratta infatti di una versione più giovane del magnate dei media, con il volto di Eliza Helm, che una serie di flashback mostrano all'inizio della sua carriera, quando ansiosa di uscire dall'ombra di Lois Lane e fuori dal raggio del suo capo, Perry White, iniziò a seguire una storia nella città natale di Kara, Midvale. E siamo solo all'inizio. Per lo stesso discorso che facevamo prima, su Alex che correrà in aiuto di Flash con altri eroi dell'Arrowverse per contrastare una potente minaccia aliena, un episodio vede David Ramsey (anche regista della puntata) riprendere il ruolo di John Diggle per una storia che potrebbe o non potrebbe avere a che fare con quanto abbiamo visto nel finale di Arrow (ricordate il misterioso contenitore che brillava di verde arrivato con un meteorite?), mentre il veterano di Roswell Jason Behr si è unito al cast con il ruolo ricorrente di un famosissimo kryptoniano che ha un ruolo significativo nell'aiutare Kara ad affrontare circostanze al di fuori del suo controllo. Un po' il ruolo che spetta anche all'altra nuova aggiunta al cast Peta Sergeant (The Originals).

Guarda Supergirl su Infinity+