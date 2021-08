The Flash: La stagione 8 partirà con un lungo crossover che coinvolgerà Batwoman, Black Lightning e molti altri

News Serie TV

I primi cinque episodi ospiteranno anche personaggi di Arrow, DC's Legends of Tomorrow e Supergirl.

L'ultimo è stato un anno difficile anche per i supereroi dell'Arrowverse. A causa della pandemia di Covid-19, non solo il popolare media franchise di The CW è stato tediato da una programmazione a dir poco irregolare, per i noti protocolli sanitari ha mancato anche l'appuntamento con l'annuale crossover, ogni volta un evento molto atteso dai fan. Ora i produttori stanno finalmente per porvi rimedio. È stato annunciato infatti che i primi cinque episodi dell'ottava stagione di The Flash faranno parte di un unico evento che coinvolgerà anche i personaggi - sia buoni che cattivi - di Batwoman, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e delle concluse Arrow e Black Lightning.

The Flash 8: I dettagli del crossover Armageddon

Quella dell'ottava stagione di The Flash sarà di fatto una premiere in cinque parti, intitolata opportunamente Armageddon, e tra poco capirete perché. Ad unire le forze a Barry Allen e agli altri personaggi della serie tv saranno Ryan Wilder/Batwoman (interpretata dalla star di Batwoman Javicia Leslie), Ray Palmer/Atom (Brandon Routh, che torna nell'Arrowverse pochi mesi dopo l'addio a DC's Legends of Tomorrow), Alex Danvers/Sentinel (la Chyler Leigh di Supergirl), Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams, per quattro stagioni il protagonista di Black Lightning), Mia Queen (Katherine McNamara, centrale nelle ultime stagioni di Arrow) e Ryan Choi (interpretato brevemente in Arrow da Osric Chau ma introdotto in un precedente episodio da The Flash). Inoltre, Tom Cavanagh e Neal McDonough riprenderanno per l'occasione i ruoli degli antagonisti Eobard Thawne/Anti-Flash e Damien Darhk rispettivamente.

In Armageddon, in onda su The CW dal 16 novembre, l'arrivo sulla Terra di una potente minaccia aliena in circostanze misteriose spingerà Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il resto del Team Flash al limite in una disperata battaglia per salvare il mondo. Ma con poco tempo a disposizione e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi compagni dovranno ricorrere all'aiuto di alcuni vecchi amici per fare in modo che le forze del bene prevalgano.

Le dichiarazioni

Il produttore esecutivo Eric Wallace ha detto che queste cinque parti rappresentano "alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre", aggiungendo: "Ci sono alcuni momenti davvero epici e grandi sorprese che attendono i nostri fan. Li stiamo realizzando su una scala che è più grande e più audace dei nostri tradizionali episodi di The Flash. Armageddon è molto più di un altro arco narrativo à la graphic novel. Sarà un vero evento per i fan di The Flash e dell'Arrowverse, vecchi e nuovi. Onestamente, non vedo l'ora che il pubblico veda cosa abbiamo in serbo".