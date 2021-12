Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt nel primo teaser trailer della serie antologica

News Serie TV

La star di (500) giorni insieme interpreta il co-fondatore ed ex AD di Uber Travis Kalanick.

Showtime ha diffuso il primo teaser trailer di Super Pumped, la sua nuova serie antologica la cui prima stagione - in onda negli Stati Uniti dal 27 febbraio - vede la star di (500) giorni insieme Joseph Gordon-Levitt calarsi negli scomodi panni del co-fondatore ed ex amministratore delegato di Uber Travis Kalanick. Nel cast troviamo anche la nominata all'Oscar Uma Thurman.





La trama di Super Pumped: The Battle for Uber

Scritta dagli ideatori di Billions Brian Koppelman e David Levien basandosi sul fortunato libro omonimo di Mike Isaac, Super Pumped: The Battle for Uber ripercorre la corsa sulle montagne russe di Uber; una vicenda che incarna l'essenza della Silicon Valley. Il drama si concentra sulla figura grintosa di Kalanick e sulla sua relazione a volte tumultuosa con il mentore Bill Gurley (Kyle Chandler, Bloodline), un brillante e schietto venture capitalist texano che punta la sua ottima reputazione sul successo di Uber. Alla Thurman è affidato invece il ruolo della fondatrice dell'Huffington Post Arianna Huffington, parte del consiglio di amministrazione della nuova compagnia di trasporto automobilistico privato.

"Siamo nel business che cambierà il mondo!", urla Kalanick nella clip. Ma in un altro momento, Gurley avverte che "Travis è un peso", mentre Huffington lo definisce "Il famigerato ragazzaccio della tecnologia". Il resto del cast di The Battle for Uber include Elisabeth Shue (The Boys), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire), Jon Bass (Miracle Workers), Bridget Gao Hollitt e Babak Tafti.