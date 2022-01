Super Pumped: Il trailer ufficiale della serie tv con Joseph Gordon-Levitt e Uma Thurman

News Serie TV

La prima stagione del drama antologico esplora la figura controversa del co-fondatore ed ex amministratore delegato di Uber Travis Kalanick.

Dal 27 febbraio, la star di (500) giorni insieme Joseph Gordon-Levitt sarà su Showtime con Super Pumped, nuova serie antologica la cui prima stagione, The Battle for Uber, racconta le vicissitudini del co-fondatore ed ex amministratore delegato di Uber Travis Kalanick. Scritto dagli ideatori di Billions Brian Koppelman e David Levien, il drama, il cui cast include anche la nominata all'Oscar Uma Thurman e il vincitore dell'Emmy Kyle Chandler, torna a mostrarsi in una nuova generosa anteprima, il trailer ufficiale.





La trama di Super Pumped: The Battle for Uber

Basata sul fortunato libro omonimo di Mike Isaac, Super Pumped: The Battle for Uber ripercorre la corsa sulle montagne russe di Uber; una vicenda che incarna l'essenza della Silicon Valley. La stagione esplora la figura grintosa di Kalanick e la sua relazione a volte tumultuosa con il mentore Bill Gurley (Chandler), un brillante e schietto venture capitalist texano che punta la sua ottima reputazione sul successo di Uber. Thurman interpreta invece la fondatrice dell'Huffington Post Arianna Huffington, parte del consiglio di amministrazione della nuova compagnia di trasporto automobilistico privato.

Nuove aggiunte al cast

Il resto del cast include Elisabeth Shue (The Boys), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire), Jon Bass (Miracle Workers), Bridget Gao Hollitt e Babak Tafti. Come riporta Variety, a questi si sono aggiunti nelle ultime ore Ian Alda (Silicon Valley), Sonny Valicenti (Mindhunter), Ben Feldman (Superstore), Rob Morrow (Billions) e Rama Vallury (Squid Game) e Eva Victor (Billions). Interpreteranno in quest'ordine Peter Fenton, un giovane socio della Benchmark; Matt Cohler, un altro socio della stessa società di venture capital; Larry Page, co-fondatore di Google; Eddie Cue, dirigente senior di Apple; Tahir Kahn, un ingegnere di Uber; e Susan Fowler, un ingegnere che innesca un cambiamento nel modo in cui Uber e le altre compagnie nella Silicon Valley trattano le molestie sessuali.