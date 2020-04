Summertime: Da oggi su Netflix la nuova serie teen italiana con Ludovico Tersigni

News Serie TV

Debutta in streaming la serie tv ispirata a Tre metri sopra il cielo.

Non sappiamo ancora cosa aspettarci dall'estate del 2020 ma possiamo almeno sognare le spensierate e assolate giornate estive guardando Summertime, nuova serie tv italiana di Netflix disponibile in streaming da oggi. Basato sul romanzo cult di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo (dal quale, comunque, si discosta parecchio per cercare di fare breccia nei cuori degli adolescenti di oggi così come ha fatto la storia di Step e Babi nei primi anni 2000), il teen drama ambientato sulla riviera romagnola si concentra sulla storia d'amore tra Summer (Coco Rebecca Edogamhe) e Ale (Ludovico Tersigni), due adolescenti molto diversi ma che si scoprono complementari.

Summertime: La trama

Netflix descrive Summertime come "una moderna storia d'amore ambientata durante l'estate sulla costa adriatica". I protagonisti provengono da mondi distanti ma sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra. Ale è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Summer è una ragazza giudiziosa che, a differenza dei suoi coetanei, odia l'estate, perché per lei significa rimboccarsi le maniche e trovarsi un lavoro stagionale. La bella stagione fa da sfondo al loro amore che cresce forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un'esperienza indimenticabile che li cambierà per sempre. Ma non ci sono solo Summer e Ale: accanto a loro gravitano gli amici Sofia, Dario, Edo e Blue, la sorellina di Summer. Anche per loro i mesi estivi rappresentano un'opportunità di crescita, cambiamenti e ricerca di sé: perché quando sei adolescente un'estate può rivoluzionarti la vita.

Il cast

Oltre all'esordiente Coco Rebecca Edogamhe e a Ludovico Tersigni già apprezzato nel ruolo di Giovanni in Skam Italia, il resto del cast include giovani talenti come Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana in quelli di Sofia, Giovanni Maini che dà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. L’attore Mario Sgueglia interpreta Maurizio, il papà di Ale mentre l'attrice e cantante Thony veste i panni dell'amorevole mamma di Summer e Blue. La serie, in 8 episodi, è prodotta da Cattleya, diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e scritta da Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli e Anita Rivaroli.

Summertime: Una serie fresca e colorata, come un ghiacciolo d'estate

Scenografia e colonna sonora sono elementi per i quali si nota una certa cura in Summertime. "Da un punto di vista estetico, ho avuto grande attenzione nella progettazione di una gamma cromatica specifica, adatta ai toni della storia. Fin dai primi sopralluoghi, ho capito che la Romagna conserva una personalità estetica fortissima che arriva dai meravigliosi anni ‘60 e che sono riusciti a preservare e rivalutare, soprattutto nelle città costiere. Questo è il tipo di energia che ho cercato di portare in Summertime", così uno dei due registi della serie, Lorenzo Sportiello, descrive la forza visiva di una serie in cui dominano "il celeste degli stabilimenti balneari, l’azzurro del cielo e del mare, i pedalò gialli, il rosso dei mosconi di salvataggio, gli ombrelloni a strisce, i ghiaccioli colorati". Le musiche, curate dal cantautore Giorgio Poi, ricreano perfettamente le emozioni e la leggerezza dell'estate: brani indie, pop, rap e trap di apprezzati cantautori italiani quali Achille Lauro, Salmo, Franco126, Tommaso Paradiso, Gemitaiz e Izi e anche un brano composto per l'occasione dalla stessa Thony non fanno da semplice sottofondo ma impreziosiscono la storia.

L'obiettivo dei creatori di Summertime è convincere anche chi non è più adolescente. "Abbiamo raccontato i ragazzi, ma abbiamo anche cercato di interessare un pubblico più adulto, rendendo possibile un coinvolgimento diverso e andando a ritroso nella propria memoria sentimentale rispetto alla diretta immedesimazione", ha spiegato il regista Francesco Lagi. Sarà una sfida vinta? Non resta che immergervi nella visione di Summertime su Netflix e giudicare da soli. Per saperne di più, potete anche leggere la nostra recensione di Summertime.