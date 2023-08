Suits: Uno spin-off su Louis Litt nelle intenzioni dei produttori

News Serie TV

Da settimane, la serie è tra le più viste in streaming grazie a Netflix. Il produttore esecutivo Gene Klein rivela di un'idea per uno spin-off sul personaggio di Rick Hoffman.

Da settimane si fa un gran parlare di Suits, nel pieno di una nuova primavera dopo che l'arrivo nel catalogo di Netflix USA delle prime otto stagioni ha fatto conoscere il legal drama con Gabriel Macht e Patrick J. Adams a un nuovo pubblico e solleticato la nostalgia dei tanti che l'avevano salutato nel tardo 2019. Il risultato è impressionante: con 3,1 miliardi di minuti visualizzati negli Stati Uniti la settimana del 29 giugno (su Netflix e Peacock), Suits ha bruciato tutti i record per un titolo acquisito. Mentre si fantastica su un possibile revival, il produttore esecutivo Gene Klein ha rivelato a TVLine che, all'epoca della trasmissione su USA, la serie è stata quasi vicina a generare un secondo spin-off incentrato su Louis Litt, il personaggio interpretato da Rick Hoffman.

Suits: Il quasi spin-off su Louis Litt

Suits uno spin-off ce l'ha avuto. Stiamo parlando di Pearson, nel quale Gina Torres ha ripreso il ruolo di Jessica Pearson, la co-fondatrice dello studio legale Pearson Hardman, che nella sesta stagione ha lasciato New York City e si è trasferita a Chicago per una nuova avventura professionale e per ristabilire un equilibrio tra la sua vita privata e il lavoro. L'iniziativa non durò a lungo: Pearson fu cancellata dopo una sola stagione. Klein ha detto ora che, all'epoca, lui e l'ideatore Aaron Korsh avevano parlato di un'ulteriore espansione del franchise con una serie su Louis Litt.

"C'erano numerose idee per gli spin-off su cui per lo più abbiamo semplicemente fantasticato", ha rivelato il produttore. "Ad esempio, Aaron e io ci sedevamo e dicevamo: 'Che ne dici di questo? E di questo?'. Tutti gli scenari prevedevano "prendere uno o due personaggi e fargli fare le loro cose, ma non sono mai andati da nessuna parte". Una proposta prevedeva di mettere in luce l'avvocato amabilmente scontroso di Rick Hoffman. "Ovviamente, ce n'era uno a tema Louis Litt" ha aggiunto Klein, senza voler svelare altri dettagli perché, al giorno d'oggi, non sai mai quando potrebbe arrivare la telefonata per trasformare una fantasia in realtà.

"C'erano personaggi secondari per i quali [Aaron] aveva idee per spin-off, idee su prequel in cui ci sarebbe stata una versione più giovane di quei personaggi. Idee davvero interessanti e divertenti che non abbiamo mai portato da nessuna parte", ha concluso Klein. Ma, visto il rinnovato successo di Suits, le cose potrebbero andare diversamente oggi? "Suits è al 100% Aaron Korsh, quindi affinché accada qualcosa, Aaron dovrebbe volerlo fare", ha risposto il produttore. "Sapevo che, subito dopo aver scritto nove stagioni, era ansioso di fare altre cose. Ma so anche quanto ami questi personaggi".