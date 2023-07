Suits spopola su Netflix: Ora si parla insistentemente di revival

News Serie TV

La serie di USA Network è tornata con i vecchi episodi su Netflix, riscuotendo un successo sorprendente.

Suits è attualmente una delle serie tv più popolari del pianeta. Se la cosa vi sorprende, visto che si è conclusa quattro anni fa, lasciateci spiegare meglio cosa sta succedendo. Da quando le prime otto stagioni sono arrivate su Netflix negli USA lo scorso 17 giugno (in Italia tutte le nove stagioni prodotte sono disponibili già da diverso tempo), il legal drama creato da Aaron Korsh è regolarmente tra i 10 contenuti televisivi più visti sulla piattaforma streaming. Inoltre, la società di misurazione Nielsen ha rivelato in modo sbalorditivo che, nella settimana appena trascorsa, le storie degli eleganti avvocati dello studio Pearson Hardman hanno accumulato 3,1 miliardi di minuti visualizzati (su Netflix e Peacock), segnando un nuovo record per un titolo acquisito.

Suits potrebbe tornare in tv con un revival?

Di fronte a un tale successo, quale potrebbe essere la risposta del team creativo e di chi la serie l'ha prodotta? Ci troviamo di fronte a una situazione simile a quelle di Manifest e Lucifer? Grazie alla rinnovata spinta dello streaming, Suits potrebbe tornare in tv con un revival o uno spin-off? Sono domande che TVLine ha girato al produttore esecutivo Gene Klein, il quale si è detto "sorpreso", "molto orgoglioso" e ben favorevole a un ritorno dello show.

Suits, ricordiamo, ha visto Gabriel Macht vestire i panni di Harvey Specter, tra i migliori avvocati di New York, cinico, spietato e con una passione per gli abiti sartoriali e la vita mondana, appena diventato socio senior del prestigioso studio legale presso cui lavora, ruolo che lo obbliga, suo malgrado, ad assumere un giovane associato. Stanco di avere tra i piedi laureati fatti con lo stampino, Harvey incontra per caso Mike Ross (Patrick J. Adams), un giovane estremamente intelligente, dotato di una prodigiosa memoria fotografica, che non si è mai laureato in legge. Riconoscendo il lui un talento grezzo e rivedendo se stesso da giovane, Harvey accetta di assumerlo nascondendo a tutti la sua situazione. Dal canto suo, Mike inizia a destreggiarsi in un ambiente altamente competitivo, cercando di dimostrare di essere all'altezza del compito. Nel cast anche Meghan Markle, che dopo sette stagioni aveva lasciato la serie per diventare duchessa di Sussex.

"Ovviamente, quando ho saputo che sarebbe arrivata su Netflix, ho avuto la sensazione che probabilmente avrebbe avuto un'altra esplosione di visualizzazioni e quel genere di cose, ma non pensavo che sarebbe andata così", ha detto Klein. "Ho solo scambiato qualche messaggio con Aaron, ed erano qualcosa nell'ordine di 'Santo cielo' e 'È pazzesco'. Penso che stiamo avendo tutti la stessa reazione". Quando gli è stato chiesto se pensa che siano di più le persone che stanno scoprendo Suits per la prima volta o quelle che la stanno rivedendo, Klein ha risposto: "A dire il vero, non lo so. Tutto quello che so è che, quando le persone mi contattano, sembra che sia un po' entrambe le cose. Si spera che alcune di queste persone siano giovani. L'altra cosa che mi è venuta in mente è che spero che questo sia in qualche modo un segno che Suits potrebbe essere una pianta perenne. Ci sono alcuni show che possono essere riconcessi in licenza ed essere visti di nuovo, rimanere là fuori semplicemente per sempre, e altri show che svaniscono. Si spera che questo sia un segno della forza della serie e che diventi perenne. Penso che se lo meriti, ma sai, sono di parte".

Alla domanda se si è parlato di riunire la banda per un revival, se è qualcosa di cui lui e Korsh hanno parlato, Klein ha risposto: "Sai, ho detto ad Aaron che, in quest'era di riavvii e reunion e tutte queste altre cose, mi aspetto una chiamata a un certo punto. Ma non sono a conoscenza di conversazioni concrete. È solo una di quelle cose di cui, al giorno d'oggi, non saresti sorpreso se qualcuno ti chiamasse un giorno. Ma, finora, nulla di cui io sia a conoscenza". E ha aggiunto: "Come ricorderete, è stato un ballo complicato che ha coinvolto tutti. Sarei sorpreso se riuscissimo a infilare quell'ago per una reunion, ma sarei anche felice se ciò accadesse perché quando fai uno show per così tanto tempo, tutti diventano buoni amici. Molti di noi si sono visti circa un mese fa perché un giorno c'è stato un picchetto a tema Suits alla Fox". Evento che, in una Hollywood paralizzata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, già all'epoca aveva visto la partecipazione di entrambi, inclusi alcuni sceneggiatori che non si erano mai conosciuti perché avevano partecipato a stagioni diverse della serie. E mentre Klein di almeno una cosa è abbastanza sicuro, che la partecipazione di Meghan Markle "non sia possibile", ha detto anche che è "agrodolce" che l'improvvisa rinascita di Sutis stia accadendo durante degli scioperi. Ma "richiama l'attenzione sul fatto che abbiamo avuto un sacco di persone davvero creative coinvolte nello show che hanno dato contributi davvero chiave per i quali probabilmente avrebbero dovuto avere un po' più di soldi".