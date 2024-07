Suits: L.A. ordinata ufficialmente da NBC

News Serie TV

Lo spin-off di Suits con Stephen Amell, come era prevedibile, ha ottenuto il via libera da parte della rete americana NBC: quando arriverà in tv? Ecco cosa sappiamo.

Si riaprono ufficialmente le porte del tribunale di Suits, ma questa volta siamo a Los Angeles. NBC ha ordinato ufficialmente Suits: L.A., lo spin-off del legal drama che ha ritrovato negli ultimi anni una nuova popolarità grazie a Netflix. La data d'uscita della nuova serie, che vede come protagonista l'ex star di Arrow Stephen Ammell, non è stata ancora fissata; non è chiaro, infatti, se andrà in onda su NBC già a metà stagione o se verrà tenuta nel cassetto in vista della stagione televisiva 2025-2026.

Suits L.A.: La trama e il personaggio di Stephen Ammell

Suits L.A. si concentra su un nuovo protagonista, vale a dire Ted Black, il personaggio interpretato da Amell. Black è un ex procuratore federale di New York descritto come una carismatica forza della natura che mette i propri bisogni al di sopra degli altri e che si è reinventato rappresentando i clienti più potnti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia, Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead), per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento.

Ted, negli anni, ha rappresentato clienti importanti ma ora il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha ricoperto con disprezzo per tutta la sua carriera. Stando alla sinossi diffusa da NBC, "Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tutto questo sta succedendo mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava. L'ideatore di Suits Aaron Korsh ha scritto l'episodio pilota ed è produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman, Gene Klein e alla regista dell'episodio pilota Victoria Mahoney.

Il cast e i personaggi

Sono diversi, quindi, gli attori che affiancheranno Ammell in questa nuova avventura che arriva per lui dopo Arrow ma anche dopo la prematuramente cancellata, ma ampiamente apprezzata serie, Heels. Il già citato Josh McDermitt interpreta Stuart Lane, amico di infanzia di Ted Black e fondatore con lui del loro studio a Los Angeles. A completare il cast regolare della serie ci sono Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q) nel ruolo di Erica Rollins, una stella nascente esperta e volitiva dello studio Black Lane Law, e Bryan Greenberg (One Tree Hill) nel ruolo di Rick Dodsen, avvocato specializzato in diritto dell'intrattenimento e protetto di Ted Black.

Inoltre, Alice Lee (Lo straordinario mondo di Zoey) e Troy Winbush (The Wilds) sono guest star nell'episodio pilota interpretando personaggi potenzialmente ricorrenti: Lee interpreta Leah, una giovane avvocato associata a cui è stato assegnato di lavorare con (o, come si scopre, per) l'avvocato dello spettacolo Erica Rollins. Winbush, nel frattempo, è il vecchio amico ed ex socio di Ted, Kevin, ex agente dell'FBI diventato detective privato.