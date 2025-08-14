Stuart Fails to Save the Universe: Tre nuove aggiunte al cast dello spin-off di The Big Bang Theory

News Serie TV

Il cast di Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, si arricchisce di tre star ricorrenti, di cui due già viste nella serie originale.

Il nuovo spin-off dell'universo di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, continua a prendere forma e ad arricchire il proprio cast. Tre nuovi attori hanno firmato per ricoprire ruoli ricorrenti: Ryan Cartwright (Mom), Josh Brener (Silicon Valley) e Tommy Walker (Il metodo Kominsky). La notizia è stata confermata da HBO Max e riportata da Deadline.

Il cast: Vecchie conoscenze e volti nuovi

I fan più attenti della serie originale riconosceranno due dei nuovi arrivi: Ryan Cartwright ha già fatto una comparsa in The Big Bang Theory nella sesta stagione, episodio 8, interpretando Cole, compagno di corso di Penny al college. Josh Brener, invece, è apparso in due episodi (stagione 5 episodio 10 e stagione 6 episodio 16) nei panni di Dale, un dipendente del negozio di fumetti. Ora torneranno nello stesso universo, ma con nuovi ruoli: Cartwright sarà Kyle, un cliente abituale del negozio di Stuart, mentre Brener interpreterà Trevor. Tommy Walker, volto nuovo per i fan della serie, vestirà i panni di Gary, il nuovo fidanzato di Denise. I tre si aggiungono a un cast già ricco, che comprende Kevin Sussman (Stuart Bloom), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert Kibbler) e John Ross Bowie (Barry Kripke), tutti già confermati come protagonisti della serie.

La trama di Stuart Fails to Save the Universe

Il progetto è firmato dagli stessi creatori della serie originale, Chuck Lorre e Bill Prady, insieme allo sceneggiatore Zak Penn (The Avengers, Ready Player One), ed è il primo spin-off a essere ambientato dopo il finale della serie madre. Dopo Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage, Stuart Fails to Save the Universe rappresenta il quarto tassello ufficiale dell'universo di The Big Bang Theory.

Si distingue per una trama decisamente più bizzarra e ambiziosa. La storia segue Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti, che si ritrova a dover salvare la realtà dopo aver accidentalmente distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, scatenando un Armageddon del multiverso. Ad accompagnarlo in questa impresa ci saranno la fidanzata Denise, il geologo Bert e l’irriverente Barry Kripke. Durante il viaggio, il gruppo incontrerà versioni alternative dei personaggi più amati della serie madre, promettendo così cameo sorprendenti e tanta nostalgia. Come suggerisce il titolo, però, non tutto andrà per il verso giusto. Secondo Lorre, lo spin-off farà largo uso di CGI e rappresenta una sfida creativa completamente nuova. "Volevo fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia comfort zone. Qualcosa che i personaggi di The Big Bang Theory avrebbero amato, odiato e discusso per ore", ha spiegato

Quando uscirà?

La produzione di Stuart Fails to Save the Universe è ancora in corso e la serie potrebbe arrivare sulla piattaforma HBO Max già nel corso del 2026 (il servizio, tra l'altro, dovrebbe debuttare anche in Italia nei prossimi mesi).