Strappare lungo i bordi, critiche per l'uso del dialetto: La risposta di Zerocalcare

La serie animata del fumettista italiano per Netflix conquista il pubblico, ma qualcuno scorce il naso.

Il pubblico di Strappare lungo i bordi, la nuova serie animata per adulti di Netflix scritta e diretta dall'affermato fumettista italiano Zerocalcare, da giorni il contenuto più visto in Italia sulla piattaforma streaming, si divide in due gruppi: quelli che gridano al capolavoro assoluto, una gioiello di raffinata bellezza che oltre a divertire fa riflettere e lascia con un magone senza fine (sì, va bene, siamo fra questi!), e quelli - un gruppo molto, molto ristretto - che si stanno infervorando sui social (e dove, se no?) sostenendo di averci capito poco o niente a causa dell'uso prevalente del dialetto romano. Una polemica alla quale l'artista ha voluto rispondere con un messaggio forse vagamente provocatorio condiviso lì dove il fronte dei pollici versi sta cercando di avanzare.

Strappare lungo i bordi: La risposta di Zerocalcare alle polemiche

I detrattori di Strappare lungo i bordi sostengono che la comedy animata di Zerocalcare (nato a Cortona, in provincia di Arezzo, e poi cresciuto prima in Francia, paese di origine della madre, e successivamente a Roma, a Rebibbia, nel quartiere Ponte Mammolo) sarebbe stata più comprensibile e quindi interessante se il suo creatore, anche doppiatore di tutti i personaggi ad eccezione dell'Armadillo (interpretato invece da Valerio Mastandrea), si fosse espresso in italiano. Per alcuni questo avrebbe persino migliorato la qualità della serie.

In un tweet apparso nel suo profilo poche ore fa, Zerocalcare ha espresso il suo stupore per l'accanimento di costoro verso questo aspetto di Strappare lungo i bordi ricorrendo ancora una volta al romanesco, un tratto distintivo della sua arte: "Madonna regà ma come ve va de ingarellavve su sta cosa".

Madonna regà ma come ve va de ingarellavve su sta cosa — zerocalcare (@zerocalcare) November 22, 2021

La trama di Strappare lungo i bordi

Mentre proprio in queste ore Zerocalcare ha preso possesso dei profili social di Netflix ("Famo che per 12 ore usi tu i nostri social e ci fai quello che te pare", pare gli abbiano detto), di Strappare lungo i bordi dovete sapere - nel caso in cui non l'abbiate ancora guardata - che esplora il noto e amato universo narrativo di Zerocalcare attraverso un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dall'infanzia alla vita di oggi del protagonista, mentre lo stesso percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre. Ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi vanno al loro posto, il mosaico che hanno costruito è una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.