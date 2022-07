Stranger Things: Un pezzo della storia è stato alterato, per ripulire l'immagine di un personaggio?

News Serie TV

Una scena della prima stagione è stata rimontata. Lo ha scoperto un fan. Ecco quale.

Quel racconto meraviglioso che è Stranger Things è stato alterato al fine di ripulire l'immagine di uno dei suoi personaggi più amati, rendendo più coerente la sua storia. Così sembrerebbe, almeno in parte. Va detto che nulla è stato fatto col favore delle tenebre: gli stessi Matt e Ross Duffer avevano rivelato in una recente intervista con Variety che scene delle stagioni passate sono state rimontate. Tuttavia, nelle ultime ore, uno di quei cambiamenti sta facendo parlare non poco di sé dopo essere venuto alla luce per gentile concessione di un fan su TikTok.

Stranger Things: Quale scena della stagione 1 è stata modificata

Tale cambiamento riguarda un momento nel secondo episodio della prima stagione, intitolato La stramba di Maple Street. Originariamente, mostrava Jonathan (Charlie Heaton) mentre, nascosto nei boschi in cerca di indizi sulla scomparsa del fratello Will, scattava segretamente fotografie a Nancy (Natalia Dyer) mentre lei si spogliava nella stanza di Steve. Non esattamente un comportamento lodevole per un perdente poi diventato uno degli eroi della storia e, soprattutto, il fidanzato di Nancy.

Ora, tornando a quel momento, si vede Jonathan dare ugualmente una sbirciatina alla ragazza che gli fa battere il cuore, senza violare ulteriormente la sua privacy facendole foto in reggiseno. Non è chiaro quale sia stata realmente l'intenzione dei fratelli Duffer, i quali per ora non hanno rilasciato dichiarazioni, ma a ben guardare neppure la teoria del colpo di spugna in favore del personaggio regge del tutto. Infatti, l'episodio successivo, Luci natalizie, mostra ancora Steve, Nancy e i loro amici osservare le foto scattate da Byers, inclusa una di Nancy in reggiseno. Sembra quindi che Jonathan scatti ancora quelle foto, ma che non sia più possibile vederlo nell'atto di compiere l'azione. C'è differenza? Evidentemente sì.