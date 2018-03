Stranger Things: Sostanzioso aumento di stipendio per il giovane cast

Per quanto spaventoso, dare battaglia al Demogorgone ripaga... e molto bene. Stando a quanto pubblicato da Deadline, Netflix ha raggiunto un nuovo accordo con i protagonisti della serie di successo Stranger Things grazie al quale ciascuno di loro riceverà un sostanzioso aumento di stipendio per il loro coinvolgimento nella terza stagione.

L'aumento riguarda soprattutto gli interpreti più giovani Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Unidici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will), ciascuno dei quali incasserà 250,000 dollari a episodio, contro gli "appena" 30,000 guadagnati finora. Considerando che il servizio di video in streaming ha ordinato 8 episodi per la terza stagione, ciò significa che l'accordo permetterà a questi ragazzi tra i 13 e i 16 anni di diventare potenzialmente milionari, ammesso non lo siano già. Guadagneranno di più anche Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Sheriff Hopper), circa 350,000 dollari a episodio sempre secondo il sito, mentre lo stipendio di Natalia Dyer (Nancy) e Charlie Heaton (Jonathan) è stato aumentato da 100,000 a 150,000 dollari a episodio.

Mentre Netflix non conferma né smentisce, ricordiamo che per la nuova stagione di Stranger Things bisognerà attendere il 2019. Le riprese cominceranno il prossimo mese, e a queste prenderà parte una nuova giovane attrice, Maya Thurman-Hawke (Little Women), scelta per il ruolo di Robin, una ragazza alternativa, astuta e spiritosa che, annoiata dalla sua routine quotidiana, vuole aggiungere un po' di emozione alla sua vita, finendo con lo scoprire un oscuro segreto di Hawkins.