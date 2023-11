Stranger Things non utilizzerà l'intelligenza artificiale per ringiovanire il cast: Il chiarimento del regista

News Serie TV

Dopo aver detto che la produzione intende utilizzare "tutti gli strumenti necessari" per far sembrare i protagonisti più giovani nella stagione finale di Stranger Things, Shawn Levy fa dietro front e chiarisce: no all'AI.

L'intelligenza artificiale non verrà utilizzata nell'ultima stagione di Stranger Things per risolvere il problema del tempo che passa per gli attori, ormai non più bambini. Lo ha chiarito il produttore esecutivo e regista Shawn Levy parlando con Deadline dopo che una sua frase su "tutti gli strumenti necessari" per ringiovanire il cast della serie Netflix era stata male interpretata. Quando le riprese della quinta stagione inizieranno, quindi, saranno altri gli "strumenti necessari" su cui si punterà per far sembrare più giovane il cast: trucco, parrucco e naturalmente le interpretazioni degli attori.

Stranger Things 5: Gli strumenti per ingannare il tempo che passa

Nell'intervista incriminata pubblicata qualche giorno fa da Variety, Shawn Levy aveva affrontato il problema del tempo che passa riconoscendo che "lo scorrere del tempo sicuramente non sta aiutando la produzione". Il primo episodio di Stranger Things, arrivato nel 2016, coinvolgeva un cast principale con età dai 12 ai 14 anni. Ora i protagonisti sono diventati maggiorenni e giustamente il produttore aveva fatto notare quanto fossero "cresciuti davanti agli occhi del pubblico". Già in quell'occasione, tuttavia, non aveva parlato di intelligenza artificiale come strumento per ringiovanire il cast ma aveva citato solamente i reparti trucco, parrucco e guardaroba. Ora ha ribadito che una tale tecnologia non verrà utilizzata:

"Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che una frase che ho detto su questo argomento abbia avuto una diffusione così ampia. La conclusione è che sappiamo cosa stiamo facendo in questo show. Il nostro cast è brillante. E questi personaggi creati dai Duffer sono così vividi. Non sono preoccupato, perché penso che gli attori si adatteranno e sapranno come riportarli sullo schermo"

Quando iniziano le riprese dell'ultima stagione?

Stranger Things ​​è una delle tante produzioni che si sono interrotte a maggio, quando gli sceneggiatori hanno iniziato a scioperare. Una tale circostanza, poi aggravata dallo sciopero degli attori, sta comportando ritardi significativi. Non è la prima volta, visto che già nel 2020 la produzione della quarta stagione era stata bruscamente interrotta dalla pandemia. Terminato lo sciopero della WGA, gli sceneggiatori hanno immediatamente aggiornato i fan rassicurandoli di essere tornati al lavoro. Ma l'agitazione degli attori, che peraltro si stanno battendo proprio per regolarizzare l'utilizzo dell'IA nel settore, non permette di fare previsioni sui tempi. Levy ha detto che il team si sta adoperando per tornare operativo al più presto. "La cosa che la gente deve solo ricordare è che anche noi che facciamo lo show siamo fan dello show. E fareste meglio a credere che neppure noi vogliamo ritardare le cose", ha concluso.