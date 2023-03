Stranger Things: Millie Bobby Brown ha rifiutato un film spin-off e 12 milioni di dollari? Ecco la verità

News Serie TV

Secondo il tabloid inglese The Sun, l'interprete di Undici non avrebbe voluto recitare in un film incentrato sul suo personaggio. Ma gli autori della serie Netflix spiegano cosa c'è di vero.

Davvero Millie Bobby Brown non ha voluto interpretare la sua Undici anche in un film spin-off di Stranger Things rifiutando un cachet di 12 milioni di dollari? La notizia, nei giorni scorsi, ha fatto il giro del web diffusa prima dal tabloid inglese The Sun e poi ripresa da altre testate britanniche, compreso il Daily Mail. Oggi, però, arriva la secca smentita degli sceneggiatori di Stranger Things che hanno qualificato l'indiscrezione semplicemente come una bufala inventata di sana pianta dai giornalisti.

Stranger Things: Millie Bobby Brown e la bufala sul film su Undici

Due giorni fa The Sun, citando fonti non precisate, ha riportato che la giovane interprete di Undici si sarebbe rifiutata di partecipare a un film spin-off di Stranger Things non accettando l'offerta di 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di dollari), perché interassata a "smarcarsi" dal franchise e decisa a dedicarsi ad altri progetti. Gli autori di Stranger Things, con un tweet postato dal profilo ufficiale degli sceneggiatori della serie, hanno smentito categoricamente la notizia. "Non c'è niente di vero in questo articolo. Non sappiamo perché dobbiamo smentire questo rumor, ma prendetevi pure questi clic ragazzi", hanno scritto facendo riferimento al chiaro intento "acchiappa clic" dei giornalisti che hanno confezionato il finto scoop.

Yeah there’s nothing in this article that is true. Don’t know why we have to keep debunking this rumor but get those clicks you guys!! — stranger writers (@strangerwriters) March 22, 2023

Cosa sappiamo, davvero, sullo spin-off di Stranger Things

Uno spin-off di Stranger Things, in verità, è davvero in sviluppo. Lo hanno annunciato la scorsa estate gli stessi creatori della serie, i fratelli Duffer rimanendo però piuttosto vaghi sull'idea a cui stavano lavorando. Hanno anticipato che la nuova serie sarà "al 1000% diversa" dall'originale e che non avrà come protagonista un personaggio già noto ma che condividerà con la serie originale "la sensibilità della narrazione".

Lo scorso dicembre il sito What's On Netflix ha parlato di un potenziale progetto in sviluppo: una serie anime intitolata Stranger Things Tokyo e incentrata su due fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono nella periferia della Tokyo degli anni '80. Ma la notizia non è stata ancora né confermata né smentita da Netflix o dagli sceneggiatori della serie. Intanto, quel che è certo, è che entro la fine dell'anno debutterà a Londra lo spettacolo teatrale prequel Stranger Things: The First Shadow incentrato su alcune storie inedite che trarranno ispirazione dal passato e dalla mitologia della serie.