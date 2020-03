Stranger Things: Il cast si cimenta in un karaoke anni '80

News Serie TV

I giovani protagonisti della serie Netflix ospiti del celebre Carpool Karaoke di James Corden.

Il cast di Stranger Things ha portato il Late Show di James Corden nel Sottosopra! Protagonisti del famoso format del presentatore Carpool Karaoke, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Sadie Sink e Noah Schnapp si sono lasciati andare sulle note di celebri successi vintage anni '70, '80 e '90 non senza prima aver provato a leggersi l'un l'altro nel pensiero grazie a speciali elmetti ispirati a quelli che nella serie vengono fatti indossare al personaggio di Undici.

Gli attori di Stranger Things al Carpool Karaoke

Come si vede nella clip, i protagonisti della serie di Netflix hanno fatto una sfida vedendo quale coppia era in grado di leggersi nel pensiero e pronunciare la stessa parola. Gli unici a riuscirci, come si vede, sono stati Millie e Caleb, gli interpreti di Undici e Lucas, che hanno detto all'unisono la parola "porcellini". Non sono mancate, ovviamente, le canzoni da cantare al karaoke. Il gruppetto si è lasciato andare sulle note di successi del passato come Edge Seventeen di Stevie Nicks, Tiny Dancer di Elton John e Big Poppa di The Notorius B.I.G. dimostrando di sapersela cavare anche con brani assolutamente vintage. Gli attori hanno anche parlato del successo della serie e di come la fama abbia cambiato loro la vita. "Mi sembra che la serie sia diventata talmente importante che è difficile riuscire a fare qualcosa da ragazzi normali", dice Gaten Matarazzo, Dustin. Così decidono tutti insieme di trovare un lavoretto estivo, con risultati discutibili, a giudicare dalla clip.

Stranger Things 4 ferma a causa del Coronavirus

L'episodio di Carpool Karaoke che vede come protagonista il cast di Stranger Things è stato girato la scorsa estate. Attualmente, infatti, la serie di Netflix, così come decine di produzioni televisive, è in pausa forzata a causa dell'emergenza globale del Coronavirus. Le riprese dei nuovi episodi erano iniziate da poche settimane ma, come ha spiegato il produttore esecutivo e regista Shawn Levy a Variety, hanno subito una sospensione per decisione di Netflix. "È solo in via precauzionale. Non ci sono membri della troupe malati. Nessuno ha sintomi ma ci è sembrata comunque la cosa più giusta da fare. Sono solo felice che Netflix si preoccupi della salute e del benessere delle persone che lavorano al nostro show", ha spiegato Levy.