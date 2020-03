Stranger Things: Il cast sceglie il prossimo Mind Flayer in un divertente sketch

News Serie TV

I giovani attori della serie Netflix si sono riuniti per un evento di beneficenza.

Mentre mancano ancora diversi mesi all'arrivo della quarta stagione di Stranger Things in streaming, parte del cast della popolare serie di Netflix si è riunito per una buona causa diventando protagonista di un divertente sketch andato in onda nel Regno Unito, su BBC, in occasione della maratona televisiva di beneficenza Sport Relief. Nella clip si vedono le giovani star della serie Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp e Sadie Sink chiedere un contributo ai telespettatori mentre vanno in scena delle improbabili audizioni per un ruolo cruciale dello show: il temibile mostro Mind Flayer.

Il video del cast di Stranger Things per Sport Relief

Nel video il disegnatore della serie Steve F. Layed, esperto nella creazione di creature soprannaturali, spiega le caratteristiche del famoso mostro mentre altre star del mondo dello spettacolo come Jennifer Saunders, Orlando Bloom, Tan France e Emma Thompson si propongono per il ruolo. Layed scherza svelando inoltre uno strano e curioso retroscena: Finn Wolfhard, l'interprete di Mike, non saprebbe andare in bicicletta. Tutte le scene che lo vedono pedalare, dice il disegnatore, sono state realizzate in computer grafica. Quando l'attore riappare mostrando che in realtà sa pedalare, Millie Bobby Brown, Undici nella serie, dice: "No, non sa farlo. L'ho fatto io con la mia mente".

Anche per la quarta stagione di Stranger Things, come per tutte le serie di Netflix attualmente in produzione, è stata sospesa temporaneamente la produzione a causa dell'emergenza Coronavirus. Non sappiamo ancora se questa restrizione influenzerà l'uscita dei nuovi episodi, anche se un ritardo sarebbe una naturale conseguenza.