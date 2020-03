Emergenza Coronavirus: Tutte le Serie TV e gli eventi sospesi - In Aggiornamento

News Serie TV

La pandemia colpisce anche il piccolo schermo, con decine di produzioni sospese o posticipate.

L'emergenza Coronavirus sta colpendo pesantemente anche il piccolo schermo. Mentre i palinsesti per ora reggono, negli studi e in giro per l'America (e non solo) sono decine le Serie TV di cui sono state sospese le riprese, in via cautelare o perché sono stati registrati casi di positività. Molti anche gli eventi cancellati o posticipati, mentre la pandemia avanza insieme al numero di contagiati. Ricordandovi quanto sia importante seguire le indicazioni sui comportamenti da adottare contenute nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la vostra salute e quella degli altri, abbiamo creato un approfondimento - che terremo costantemente aggiornato - per seguire l'evolversi della drammatica situazione, elencando tutte le produzioni broadcast, via cavo e streaming colpite dall'emergenza COVID-19 e in che misura.

BROADCAST

Bull (CBS, Sospesa)

Chicago Fire (NBC, Sospesa)

Chicago P.D. (NBC, Sospesa)​

Chicago Med (NBC, Sospesa)​

Dynasty (The CW, Sospesa)​

FBI (CBS, Sospesa)​

Grey's Anatomy (ABC, Sospesa)​

Law & Order: Unità Speciale (NBC, Sospesa)

NCIS (CBS, Sospesa)​

NCIS: Los Angeles (CBS, Sospesa)​

NCIS: New Orleans (CBS, Sospesa)​

New Amsterdam (NBC, Sospesa)​

Riverdale (The CW, Sospesa)

STREAMING

Angelyne (Peacock, Sospesa)

Carnival Row (Amazon Prime Video, Sospesa)

Foundation (Apple TV+, Sospesa)

Grace and Frankie (Netflix, Sospesa)

Little America (Apple TV+, Posticipata)

Russian Doll (Netflix, Posticipata)

Rutherford Falls (Peacock, Posticipata)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+, Sospesa)

The Good Fight (CBS All Access, Sospesa)

The Morning Show (Apple TV+, Sospesa)

EVENTI

Sono molte le realtà televisive che stanno rivendendo i propri piani per gli Upfront 2020, al via dal 23 marzo. ABC, CBS, FOX, NBC e The CW hanno fatto sapere che presenteranno le loro novità a porte chiuse e in diretta streaming. Annullati inoltre gli eventi per i canali A+E Networks, Discovery e WarnerMedia.

L'edizione 2020 del PaleyFest, prevista dal 13 al 22 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, è stata posticipata a data da decidersi. Tra gli ospiti, i cast e i produttori di Modern Family, Outlander, Star Trek: Picard, The Mandalorian e molte altre.

La cerimonia di premiazione dei 31esimi GLAAD Media Awards prevista a New York per il 19 marzo è stata cancellata. Al momento nessun cambio di programma, invece, per la seconda data del 16 aprile a Los Angeles.

Quibi ha cancellato l'evento di lancio della sua piattaforma streaming, previsto per il 5 aprile a Culver City, in California. Tuttavia, come previsto, l'app del servizio sarà rilasciata regolarmente il giorno successivo.

Nickelodeon ha posticipato la cerimonia di premiazione dei Kids' Choice Awards 2020. Una nuova data non è stata ancora annunciata.

Disney ha cancellato l'evento londinese per il lancio europeo della propria piattaforma di video in streaming, Disney+, previsto per il 5 marzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 marzo 2020, 11:45