Stranger Things: cosa aspettarsi dalla terza stagione?

Anticipazioni, nuove aggiunte al cast e rivelazioni degli autori sul nuovo ciclo di episodi, che debutterà il prossimo 4 luglio su Netflix.

Da giovedì 4 luglio saranno disponibili i nuovi episodi dell'amata serie originale Netlifx Stranger Things. Per rendere ancora più trepidante l'attesa dei fan, prima dell'irrimediabile binge-watching, in alcune recenti interviste i creatori della serie, Ross e Matt Duffer, e David Harbour, aka Jim Hopper, hanno dato qualche anticipazione di quello che succederà. Vediamo punto per punto cosa aspettarci.

La trama

“Nel pieno dell'estate", racconta Ross Duffer, "i ragazzi si godono la vita senza scuola e senza compiti, andando a nuotare nella piscina locale e facendo shopping nel nuovo gigantesco centro commerciale, lo Starcourt. Ma sotto alla superficie, il male ancora si nasconde ad Hawkins ed è pronto a colpirli tutti". "Abbiamo chiuso il cancello", ha spiegato David Harbour, "ma il mostro è ancora lì fuori e vuole prendersi questo mondo. Farà di tutto pur di averlo".

Le storie d'amore

Mike (Finn Wolfhard) e Undici (Millie Bobby Brown) sono finalmente liberi di uscire insieme, malgrado Hopper si dimostri iperprotettivo. Anche Dustin (Gaten Matarazzo), fresco di campeggio, sembra abbia trovato una ragazza, mentre la storia tra Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughlin) continua a gonfie vele, tanto che Lucas elargisce consigli all'amico Mike nel momento del bisogno. Jonathan (Charlie Heaton) e Nancy (Natalia Dyer) passano le proprie giornate insieme, facendo un tirocinio in un giornale locale, mentre Steve (Joe Keery) è costretto a lavorare con Robin (Maya Hawke) una nerd con cui apparentemente non ha nulla in comune. Intanto Hopper (David Harbour) prova a corteggiare Joyce (Winona Ryder).

Will in disparte

Convinto che passerà l'estate a giocare a D&D con i suoi amici, Will (Noah Schnapp) si ritrova ad essere l'unico con questo desiderio, mentre tutti i suoi amici pensano alle rispettive ragazze. "Forse lo lasceranno da solo?", ha detto Matt Duffer.

Billy al centro dell'azione

"Questa stagione sarà molto importante per Billy", ha anticipato Matt Duffer sul personaggio interpretato da Dacre Montgomery. "Billy è diventato un bagnino della Hawkins Pool e si ritrova invischiato in un incubo senza fine. Sarà proprio al centro dell'azione quest'anno e non vediamo l'ora che la gente veda la performance di Dacre".

Rivedremo la sorella "perduta" di Undici

Tornerà anche Kali, anche detta 008: "Ci sembrava assurdo non risolvere la storyline di Kali", ha spiegato Matt Duffer. "Per cui ci sono molte possibilità che ritorni".

Il finale di stagione sarà epico

In un'intervista con Entertainment Weekly, David Harbour ha dichiarato che il finale di stagione è stato"il più bell'episodio che abbiamo girato". "Sarà davvero emozionante, perché nessuno si aspetta quello che accadrà. Non penso che abbiamo mai girato niente di così commovente". Insomma, è molto probabile che qualcuno ci lascerà.

Le aggiunte al cast

In questa nuova stagione, oltre alla già citata Maya Hawke, vedremo tanti altri volti nuovi. Tra le aggiunte, ci sono Cary Elwes, che interpreterà il sindaco di Hawkins Larry Kline, che è descritto come "il classico politico anni '80"; Jake Busey, che sarà invece Bruce, un giornalista sulla cinquantina "sessista e moralmente compromesso". Francesca Reale e Dakota James Alden Lane vestiranno i panni di due bagnine, mentre Caroline Arapoglou sarà Winnie, una ragazza innamorata di Billy.