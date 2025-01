Stranger Things 5: Un fan crede di aver scoperto la data d'uscita della stagione finale

News Serie TV

Nelle ultime ore stanno circolando sul web informazioni sulla presunta data d'uscita dell'attesa quinta stagione di Stranger Things: ecco cosa c'è di ufficiale e tutto quello che sappiamo.

Quando esce la quinta stagione di Stranger Things? È una domanda che gli appassionati della serie si fanno ormai dal lontano 2022, quando abbiamo visto la quarta stagione. Ora che le riprese sono ufficialmente terminate e che Netflix ha confermato che il capitolo finale dell'amata serie soprannaturale arriverà entro la fine del 2025, le speculazioni si fanno ancora più insistenti. Nelle ultime ore, poi, i fan della serie Netflix sono stati travolti da una rivelazione interessante: sembra che un appassionato abbia individuato proprio la presunta data d'uscita. Ma quanto è affidabile e come ci è arrivato? Facciamo il punto.

Stranger Things 5: La data d'uscita potrebbe essere già fissata

Secondo quanto riportato su X dall'account UpsideDownScoop, che spesso anticipa informazioni sulla serie dei fratelli Duffer, la data ufficiale di uscita della quinta stagione potrebbe essere il 27 novembre 2025. Questa scoperta si basa su un'analisi dei codici interni del sito di Netflix in cui si è cimentato un fan, probabilmente esperto di informatica. UpsideDownScoop, confrontando l'informazione con le date degli altri titoli Netflix, ritiene che possa essere plausibile. Sottolineiamo che non c'è nulla di ufficiale e questo potrebbe anche essere un falso indizio, piazzato dai tecnici di Netflix proprio per confondere le idee e destabilizzare i più curiosi.

La stagione finale arriverà senza divisione in due volumi?

Se la data fosse confermata, tuttavia, sarebbe una mossa strategica per Netflix. Il 27 novembre 2025, infatti, coincide con il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, una delle festività più sentite dagli americani. Il servizio di video in streaming, insomma, potrebbe decidere di inaugurare così la stagione delle feste, puntando su una delle sue produzioni di maggior successo. Ma non è tutto. UpsideDownScoop, sempre analizzando i misteriosi codici di Netflix, ritiene che la quinta stagione di Stranger Things sarà distribuita in un'unica soluzione, senza la tradizionale divisione in due volumi, come era accaduto per la quarta stagione. A noi sembra strano, considerato che la stagione finale sarà composta da 8 episodi che diversi attori, oltre agli addetti ai lavori, hanno paragonato a "otto film" (l'ultima ad aver sottolineato quanto sia stata dura e lunga la lavorazione è stata, in un'intervista, Maya Hawke, che interpreta Robin). La durata degli episodi, come anticipato dai fratelli Duffer, sarà considerevole, motivo per cui, proprio in questo caso, la divisione in due blocchi non sarebbe un'idea malvagia.

Stranger Things 5: A che punto sono i lavori e cosa dobbiamo aspettarci

La produzione della quinta e ultima stagione di Stranger Things è ormai alle fasi finali, con le riprese che si sono ufficialmente concluse lo scorso dicembre. La post-produzione è attualmente in corso e sappiamo che torneranno tutti i protagonisti amati dal pubblico, tra cui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Sadie Sink (Max Mayfield) e Noah Schnapp (Will Byers). A questi si aggiungeranno nuovi volti, come quelli di Linda Hamilton e Nell Fisher che probabilmente interpreteranno personaggi centrali in vista del gran finale. Gli spettatori si chiedono se i misteri ancora irrisolti, come quello che ha a che fare con il Sottosopra, verranno finalmente chiariti e come si concluderanno le storie dei personaggi. I fratelli Duffer hanno assicurato che il capitolo conclusivo sarà "epico" e darà tutte le risposte che si aspettano i fan. Invece, a proposito della data, non ci resta che aspettare qualche notizia ufficiale da parte di Netflix.