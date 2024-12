Stranger Things 5, Millie Bobby Brown in lacrime dice addio alla serie: "Non sono neanche lontanamente pronta"

News Serie TV

L'interprete di Undici ha letto un commovente discorso di addio ai colleghi del cast e alla troupe durante il suo ultimo giorno sul set di Stranger Things e non è stata la sola a condividere sui social i suoi sentimenti: ecco tutti i messaggi degli attori.

Come si fa a dire addio al ruolo e al set che ti hanno cambiato la vita? Da qualche giorno sono ufficialmente terminate le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things (che arriverà su Netflix nel corso del 2025) e diversi attori della serie hanno voluto condividere sui social le loro emozioni per questo capitolo che si chiude. L'interprete di Undici, Millie Bobby Brown, si è mostrata in lacrime in un toccante video di addio ai colleghi del cast e della troupe. L'attrice ha letto una lettera sul set, al suo ultimo giorno di riprese, con cui ha ringraziato tutte le persone per lei diventate una vera e propria famiglia negli ultimi otto anni. Ma, tra i membri del cast, non è stata la sola a voler esternare le proprie emozioni. Ecco i post strappalacrime delle star della serie dei fratelli Duffer.

Stranger Things 5: Il messaggio di addio di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ha postato su Instagram un carosello di foto che la vedono protagonista scattate sul set nel corso delle cinque stagioni e ha scritto nella didascalia: "Con amore, El". L'ultimo contenuto è poi uno spezzone di video in cui fa un discorso sul set paragonando la fine dell'esperienza in Stranger Things al diploma. "Ma diplomarsi non dovrebbe portare sollievo? Farti sentire contento di lasciare insegnanti e compagni di classe? Per me no", ha detto Brown tra le lacrime. "Non sono neanche lontanamente pronto a lasciarvi. Vi amo tutti quanti, e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come una famiglia. Vi amo. Grazie".

Brown, che aveva 12 anni quando la serie è iniziata e ora ne ha 20, in passato aveva elogiato lo show per averle dato "gli strumenti e le risorse per essere un'attrice migliore", ma aveva anche ammesso di aver voglia di buttarsi in nuovi progetti e lasciarsi alle spalle il personaggio di Undici. "Stranger Things richiede molto tempo per le riprese e mi impedisce di creare storie che mi appassionano. Quindi sono pronta a dire, 'Grazie e arrivederci'", aveva dichiarato a Glamour.

I messaggi di Noah Schnapp, Finn Wolfhard e Sadie Sink

Anche altri attori della serie hanno postato sui social emozionanti messaggi d'addio. L'attore che interpreta Will Byers, Noah Schnapp, ha condiviso alcune delle più grandi lezioni apprese sul set. "Due giorni fa ho girato la mia scena finale come Will Byers e mi sento molto emozionato", ha scritto nella didascalia dei suoi ricordi . "Mentre concludo questo capitolo della mia vita, non posso fare a meno di essere eternamente grato per le persone incredibili che ho incontrato e per le preziose lezioni di vita e carriera che ho imparato durante questo viaggio decennale".

L'attore, in particolar modo, ha ringraziato i creatori della serie, i fratelli Matt e Ross Duffer, per aver creduto in lui. "Stranger Things è stato più di un lavoro; è stato un sogno durato una vita. Un sogno diventato realtà grazie ai Duffer. Grazie per aver colto l'occasione quando ero solo un bambino di 10 anni e per avermi affidato qualcosa di così importante per entrambi", sono state le parole di Schnapp.

Finn Wolfhard,che interpreta Mike Wheeler, ha scritto : "Abbiamo appena concluso la quinta stagione di Stranger Things. Sono ancora sotto shock. L'abbiamo girata per un anno e mi mancheranno terribilmente tutti i miei amici e i nostri personaggi. Quando penso allo show, immagino questa prima foto. Un gruppo di giovani strambi che creano qualcosa che pensano sia figo ma che in realtà non hanno idea di cosa succederà. Mi sento come se fossimo ancora quelle persone e sono fortunato a stare ancora accanto a loro oggi. Spero che amerete questa stagione tanto quanto me. Ci vediamo l'anno prossimo".

Sadie Sink, che si è unita al cast nella seconda stagione nel ruolo di Max Mayfield, ha scritto in un post: "Terminata la produzione di Stranger Things. Questo show, questo personaggio e ogni persona coinvolta mi hanno reso ciò che sono. Mi hanno regalato l'infanzia più incredibile. Mi hanno portato dai miei migliori amici. Dire addio è così doloroso, ma me ne vado con ricordi e amore che dureranno una vita. Sono eternamente grata".

Stranger Things 5 quando esce?

Pubblicando nuove foto dal set, Netflix ha annunciato venerdì scorso che le riprese della stagione finale di Stranger Things sono ufficialmente terminate. Naturalmente saranno necessari alcuni mesi per la post post produzione e una data d'uscita dei nuovi episodi, che ci mostreranno la battaglia finale tra Vecna e gli abitanti di Hawkins, non è stata ancora annunciata. Possiamo star certi, però, che la quinta stagione di Stranger Things arriverà entro la fine del 2025. Forse in estate, come alcune delle precedenti stagioni, o più probabilmente nella seconda metà dell'anno. Una data plausibile potrebbe essere il 6 novembre 2025, giorno in cui i fan della serie festeggiano lo Stranger Things Day (il 6 novembre 1983, infatti, Will Byers scompariva per la prima volta finendo nel Sottosopra). Ma si tratta solo di supposizioni e per saperne di più non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale di Netflix.