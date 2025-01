Stranger Things, Finn Wolfhard soddisfatto del finale di serie: "Abbiamo girato in stile Il Signore degli Anelli"

News Serie TV

Finn Wolfhard saluterà Stranger Things con la quinta stagione e ha condiviso la soddisfazione in merito al finale di serie in arrivo su Netflix.

Da tempo è stato comunicato al pubblico che la quinta stagione di Stranger Things sarebbe stata anche l’ultima e Finn Wolfhard, che sin dal primo giorno ha interpretato uno dei personaggi protagonisti Mike, ha raccontato delle sensazioni che hanno accompagnato le riprese dell’ultimo episodio e anticipato come quest’ultimo capitolo avrà un che di epico, paragonandolo persino a Il Signore degli Anelli.

Stranger Things, Finn Wolfhard paragona la quinta stagione a Il Signore degli Anelli: “Davvero speciale”

Stranger Things negli anni ha conquistato una solida fanbase in casa Netflix, diventando uno dei titoli di punta della piattaforma. Distribuita in streaming dal 2016, Stranger Things ha lanciato diversi talenti tra cui Finn Wolfhard, interprete di Mike che è cresciuto con questa Serie TV. Gli ultimi dieci anni sono stati segnati in modo indelebile dalla sua permanenza ad Hawkins, ma la quinta stagione sarà l’ultima per tutti e l’idea che questa avventura sia ormai giunta al termine ha sicuramente suggestionato le ultime riprese. La produzione ha girato l’ultimo episodio, il gran finale, a dicembre 2024 e Finn Wolfhard ha raccontato a Variety:

È stato incredibilmente emozionante, ovviamente. Sono gli ultimi 10 anni della mia vita. Anche per i creatori, i Duffer Bros. hanno iniziato quando avevano 30 anni e ora ne hanno 40. Tutti hanno fatto un lungo viaggio e lo hanno condiviso insieme. Tutta la mia infanzia è stata lì. È stato un po' il momento di 'Toy Story 3' in cui ti lasci i giocattoli alle spalle. È stato davvero speciale. L’ultimo anno è stato particolarmente lungo. Abbiamo girato in un certo senso in stile 'Il Signore degli Anelli' con un anno di riprese. È stato un bel modo di uscire e molto intenso. Penso che non avrebbe potuto concludersi meglio.

L’attore ha precisato che The Legend of Ochi è il primo film che è stato in grado di promuovere da quando ha terminato Stranger Things e l’ha percepito come un momento “post-laurea”. Ha poi aggiunto di essere “emozionato per tutto ciò che uscirà”. Nel frattempo si è cimentato anche nel ruolo di regista con Hell of a Summer, horror che di recente ha mostrato il suo primo trailer al pubblico.