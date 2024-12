Stranger Things 5: Le riprese sono ufficialmente terminate! Le nuove foto del cast dal set

News Serie TV

Netflix ci fa un regalo di Natale in anticipo dando la notizia che in molti stavamo aspettando: la produzione della stagione finale di Stranger Things è giunta al termine. Appuntamento al 2025.

È stato un percorso lungo (quasi 12 mesi sul set) e con molti ostacoli, ma alla fine il risultato è stato portato a casa e, sinceramente, non vediamo l'ora di vederlo. Netflix ha annunciato che le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono ufficialmente terminate. Certo, ora bisognerà lavorare alla post-produzione che richiederà grandi sforzi (per una stagione definita "grande tanto quanto un blockbuster hollywoodiano"), ma sappiamo che il cast ha completato il lavoro. Per ingannare l'attesa (l'uscita è prevista nel 2025 ma ancora non è stata ufficializzata una data), Netflix ha diffuso anche alcune nuove foto in cui vediamo i protagonisti - visibilmente allegri ed emozionati - sul set degli episodi finali.

La lunga produzione di Stranger Things 5

Le riprese di Stranger Things sarebbero dovute iniziare nell'estate del 2023, un anno dopo l'uscita della quarta stagione, ma gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood hanno rallentato pesantemente i lavori. Di conseguenza la macchina è potuta ripartire solo a gennaio 2024, con tutto il cast che è tornato sul set e, più che Vecna, ha dovuto gestire un nemico inarrestabile: il tempo che passa. Il produttore esecutivo e regista Shawn Levy, parlando con Variety, aveva rassicurato i fan dicendo che i protagonisti sembreranno ancora giovani nella stagione finale. "Abbiamo già visto crescere il cast del nostro show... e tra i 12 e i 22 anni, ogni essere umano cambia profondamente. Detto questo, il nostro reparto di parrucche, trucco e guardaroba è piuttosto eccezionale, e useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione", aveva avvisato.

Stranger Things: La trama della stagione finale

La breve sinossi ufficiale della quinta stagione di Stranger Things diffusa da Netflix recita: "Nella stagione finale le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". Sappiamo che la storia ripartirà da un salto temporale ma, naturalmente il servizio di video in streaming non si è sbilanciato sulla trama. Volendo dar credito alle dichiarazioni fatte negli ultimi mesi da diversi membri del cast, possiamo stare certi che la stagione finale riserverà parecchie sorprese e non risparmierà qualche lacrima.

Stranger Things 5: Stagione 5 - Ecco tutti gli episodi della stagione finale - HD

Negli scatti rilasciati da Netflix vediamo il cast sorridente durante le riprese e, in una foto in particolare, possiamo notare vicini Charlie Heaton (Jonathan), Natalia Dyer (Nancy) e Joe Keery (Steve), dettaglio che ci fa pensare che il loro triangolo amoroso sarà più vivo che mai. In un'altra notiamo Hopper (David Harbour) con una barba particolarmente lunga e trasandata mentre parla con il co-creatore Ross Duffer. L'atmosfera, almeno in queste immagini, sembra piuttosto distesa. Ma siamo sicuri sia solo la quiete prima della tempesta.