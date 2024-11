Stranger Things 5: In un nuovo teaser i titoli di tutti gli episodi della stagione finale (e un indizio sulla data d'uscita?)

News Serie TV

La serie soprannaturale più amata tornerà in streaming nel 2025 con il capitolo finale: in occasione dello Stranger Things day, Netflix ha svelato succose anticipazioni. Compreso qualche indizio su come finirà la serie e sulla data d'uscita.

Lo Stranger Things Day, il giorno in cui tutti i fan della serie creata dai fratelli Duffer celebrano la loro passione, non poteva passare inosservato. Netflix, così, ha condiviso un nuovo teaser trailer oggi (per chi ancora non lo sapesse, si festeggia proprio oggi 6 novembre perché il 6 novembre 1983 Will Byers è scomparso a Hawkins dando inizio a tutta la storia). Nella clip, che vedete qui in basso, vengono svelati tutti i titoli degli 8 episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Ma c'è anche un indizio, forse, sulla probabile data d'uscita dell'attesissimo capitolo finale e su come si concluderà la serie.

Stranger Things 5: Stagione 5 - Ecco tutti gli episodi della stagione finale - HD

Stranger Things torna nel 2025: I titoli degli episodi della stagione 5

Questi i titoli degli 8 episodi che chiuderanno la storia (finora si conosceva solo il titolo del primo):

La missione La scomparsa di La trappola Il mago La scossa La fuga da Camazotz Il ponte Il mondo reale

Ci sarebbero molte considerazioni da fare, ma per ora ci limitiamo a notare che il nome dello "scomparso" del secondo episodio è stato censurato, lasciando il mistero su chi sia. Questo titolo richiama, tra l'altro, quello del primissimo episodio della serie intitolato "La scomparsa di Will Byers". C'è chi è pronto a scommettere che sarà proprio Will, la persona da cui tutto è iniziato, a dover tornare nel Sottosopra per rimettere a posto le cose. Ma i fan da mesi ritengono anche che a scomparire, stavolta, potrebbe essere la sorellina di Mike Holly Wheeler (ruolo a quanto pare affidato a Nell Fisher). Il titolo "Il mondo reale" (in originale The Rightside Up, un chiaro riferimento al contrario del Sottosopra e quindi al mondo reale), fa sperare inoltre in un lieto fine per i ragazzi di Hawkins (indipendentemente da quante vittime dovremo contare nei prossimi episodi).

Le anticipazioni della stagione 5 e la possibile data d'uscita

Ma non è tutto. Il teaser dà un'indicazione molto precisa sul periodo in cui la prossima avventura sarà ambientata: l'autunno del 1987. La quarta stagione, lo ricordiamo, era ambientata nella primavera del 1986. Questo dettaglio conferma quanto i fratelli Duffer avevano già detto a proposito di un salto temporale in avanti che farà la quinta stagione di Stranger Things. Ma se l'indicazione dell'autunno fosse anche un indizio sulla finestra d'uscita degli ultimi episodi su Netflix? Non è da escludere che Netflix stia conservando il gran finale proprio per i mesi autunnali del 2025.

Nulla di più preciso si sa, per il momento, sulla trama. La breve sinossi ufficiale diffusa da Netflix recita solamente: "Nella stagione finale le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". A proposito degli episodi finali, Gaten Matarazzo ha confermato di recente quanto detto già dal regista Shawn Levy mesi fa: "È enorme, ovviamente, è una delle più grandi stagioni mai viste in televisione. E penso che molte persone stiano dicendo che potrebbe essere come un mix della stagione 1 e della stagione 4 principalmente. E penso che sarebbe un bel modo di vederla. Ma, in termini di scala, è davvero alle stelle". David Harbour, invece, ha rivelato che l'intero cast è scoppiato in lacrime durante l'ultimo tavolo di lettura dei copioni. "È un episodio fantastico, ed è una stagione fantastica. La adorerete", ha concluso l'interprete di Hopper.