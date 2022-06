Stranger Things 5: L'ultima stagione ripartirà da un salto temporale

News Serie TV

I fratelli Duffer confermano: la crescita dei protagonisti non si può ignorare, la stagione finale di Stranger Things sarà ambientata più avanti nel tempo.

Mentre aspettiamo impazienti l'uscita degli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things (attesi su Netflix il 1° luglio), i creatori della serie, i fratelli Duffer, sono già proiettati verso la quinta stagione, che sarà anche l'ultima. La storia, assicurano parlando con TVLine, è già stata decisa a grandi linee e ci sono alcuni punti fermi che intendono rigorosamente rispettare. Uno di questi? La serie dovrà ripartire necessariamente da un salto temporale in avanti.

Stranger Things 5: Perché nella stagione finale è necessario un salto in avanti

Matt e Ross Duffer non escludono di modificare alcuni aspetti della trama che hanno in mente per concludere la storia di Stranger Things. "Impariamo ogni volta molto lavorando con i nuovi attori e con i vecchi, con cui abbiamo lavorato a lungo nel corso nella stagione 4. Quindi sono sicuro che qualcosa cambierà in base a questo", spiega Matt Duffer che definisce il finale "una cosa difficile e stressante" su cui hanno intenzione di mantenere la rotta, per non deludere gli spettatori. C'è, come anticipato, almeno un punto fermo che intendono mantenere: data la velocità con cui stanno crescendo i protagonisti, sarà necessario ripartire da un salto temporale. "Sono sicuro che faremo un salto temporale. Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 di seguito, ma questo non è stato possibile", spiega Ross Duffer.

Quando inizieranno le riprese della quinta stagione?

I creatori non specificano di quanti mesi o anni sarà questo salto in avanti (c'è già chi sui social ironizza sul fatto che ritroveremo i giovani protagonisti già al college), ma sarà sicuramente necessario. Questo dopo che alcuni fan hanno notato che, forse, gli attori nella quarta stagione di Stranger Things sembrano eccessivamente cresciuti considerato che nella storia sono passati soltanto sei mesi dal finale della terza stagione, ma nella realtà sono trascorsi oltre tre anni dalle riprese di quelle sequenze. Non hanno aiutato le pause forzate tra una ripresa e l'altra della quarta stagione, interrotta continuamente a causa dell'emergenza sanitaria. Circostanza che, si spera, non si ripresenterà quando verrà avviata la produzione dell'ultimo capitolo. A proposito di date, i Duffer dicono di non essere in grado di comunicare già da ora una data di inizio delle riprese anche perché ammettono: "Che ci crediate o no, stiamo ancora lavorando alla stagione 4. Stiamo cercando di finire gli ultimi due episodi che sono così grandiosi".