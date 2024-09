Stranger Things 5, il cast sa finalmente come andrà a finire: "Intenso è dire poco"

News Serie TV

Gli attori di Stranger Things hanno letto il copione dell'ultimo episodio, le riprese della stagione finale sono ormai in dirittura d'arrivo e l'interprete di Dustin Gaten Matarazzo ha condiviso le sue sensazioni e qualche anticipazione.

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things, quella conclusiva, sono ormai agli sgoccioli. L'attore che interpreta Dustin, Gaten Matarazzo, ha svelato che proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno - lo scorso 8 settembre - insieme ai colleghi del cast ha finalmente letto la sceneggiatura dell'episodio finale. Ormai anche gli attori, che pure erano tornati sul set all'oscuro di come sarebbe finita la storia, sanno quindi come andranno le cose. Intervistato da Radio Times, Matarazzo ha condiviso le sue emozioni per un capitolo della sua vita che volge al termine e ha svelato qualche anticipazione, senza sbilanciarsi troppo. Infine ha detto la sua a proposito di un potenziale spin-off con protagonista il suo personaggio.

Stranger Things: Com'è stato leggere l'episodio finale per gli attori

"Penso che ci siamo ufficialmente tolti un peso. Dimentichiamo sempre quanto sia pieno d'ansia il processo di creazione e quanto sia difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Ma, dopo aver letto tutto quello che era scritto su quelle pagine, è stato come se un raggio di luce travolgente abbia circondato l'intera troupe e il cast", ha raccontato Gaten Matarazzo. Fino a pochi giorni fa lui e il resto del cast erano all'oscuro di tutto. Essere finalmente a conoscenza del futuro dei loro personaggi è, per molti aspetti, una liberazione.

"Ricordo che abbiamo finito di leggere il copione e ci è sembrato di essere una famiglia. È quello che lo show rappresenta per tutti noi, ed essere alla conclusione è intenso, per usare un eufemismo", ha ricordato l'interprete di Dustin. "Da ora in poi - ha aggiunto - possiamo semplicemente concentrarci l'uno sull'altro e stare insieme, godercela e divertirci. Perché è questo che rende bello questo show: penso che quando ci divertiamo sul set, la gente si diverte a guardarlo". A proposito delle sensazioni provate in questa fase finale della produzione, l'attore ha aggiunto: "È agrodolce, molto difficile in questo momento, perché a molti di noi mancherà da morire, ma ora siamo davvero, davvero emozionati perché siamo quasi giunti alla fase finale delle riprese".

Cosa ci aspetta nella stagione 5? Le ultime anticipazioni di Gaten Matarazzo

A proposito della quinta stagione, Gaten Matarazzo ha confermato quanto detto già dal regista Shawn Levy mesi fa: "È enorme, ovviamente, è una delle più grandi stagioni mai viste in televisione. E penso che molte persone stiano dicendo che potrebbe essere come un mix della stagione 1 e della stagione 4 principalmente. E penso che sarebbe un bel modo di vederla. Ma, in termini di scala, è davvero alle stelle". Chi è in pericolo? Secondo l'attore nessuno è al sicuro in questa stagione finale. Tuttavia Dustin potrà contare sull'amico Steve (Joe Keery) visto che, come confermato da Matarazzo, i due condivideranno diverse scene insieme.

Uno spin-off su Dustin trentenne?

Matarazzo ha lasciato intendere che il suo personaggio potrebbe non sopravvivere al finale, ma spera comunque di esplorare la storia di Dustin in progetti futuri. "Mi piacerebbe vedere, potenzialmente, se ci sarà una continuazione di Dustin dopo, se qualcuno di noi arriverà a quel punto, mi piacerebbe vedere cosa succederà, come sarà Dustin a 30 anni", ha detto. "E mi piacerebbe vedere come affrontare la cosa, potrebbe essere molto divertente". L'attore, dunque, ha lanciato un'idea per uno spin-off a cui potrebbero dedicarsi, in futuro, i fratelli Duffer. Vedremo se coglieranno la palla al balzo. Intanto una data d'uscita della quinta stagione di Stranger Things non è stata ancora annunciata ma, con un po' di fortuna, una prima parte di episodi potrebbe arrivare già a metà 2025.