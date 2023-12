Stranger Things 5: Ecco quando inizieranno le riprese dell'ultima stagione, finalmente

News Serie TV

Fissata una data di inizio produzione per i nuovi episodi della serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer: ecco quando si torna sul set.

Ci siamo. La troupe e il cast di Stranger Things stanno per tornare a Hawkins, o meglio sul set della serie. Dopo un ritardo notevole dovuto agli scioperi di sceneggiatori e attori (i lavori sarebbero dovuti iniziare proprio verso la fine della scorsa primavera e l'inizio della scorsa estate), la produzione della stagione finale prende il via. Diverse fonti, citate dall'autorevole Deadline, confermano che l'inizio delle riprese è fissato subito dopo le feste natalizie e ci sono anche delle date indicative: il 5 o l'8 gennaio.

Stranger Things: Si torna sul set per la stagione finale

Deadline riferisce che diversi membri del cast si troverebbero già ad Atlanta, in Georgia, per partecipare a riunioni preparatorie e letture di copione previste per le prossime due settimane prima che le telecamere inizino effettivamente a girare. Le sceneggiature, come sappiamo, erano già pronte lo scorso maggio quando gli sceneggiatori hanno iniziato a scioperare. Allora gli ideatori della serie, i fratelli Duffer, decisero comunque di rinviare l'inizio dei lavori. La situazione, poi, è rimasta in stallo anche a causa dello sciopero degli attori che si è risolto soltanto lo scorso 8 novembre.

Subito dopo, era stato l'interprete di Jim Hopper David Harbour a rompere il silenzio assicurando che la macchina si era già messa in moto e che tutti si stavano già adoperando per accelerare i lavori. "Mi hanno chiamato letteralmente 10 minuti dopo l'annuncio del SAG. Mi hanno detto 'Allora prenota un volo per lunedì. Giriamo ad Atlanta'. Mi sento come un cavallo pronto a partire mentre i cancelli si stanno per aprire", aveva dichiarato l'attore a The Hollywood Reporter.

Cosa ci aspetta nel capitolo finale?

Le aspettative per l'ultima stagione di Stranger Things, una delle serie più popolari di sempre di Netflix, sono altissime. Matt e Ross Duffer sembrano avere le idee ben chiare avendo pronta una sorta di "bibbia" che racchiude tutte le risposte ai misteri del Sottosopra e, in generale della serie; un documento che hanno detto di aver sottoposto all'attenzione dei dirigenti Netflix già anni fa. Allo stesso tempo, sono consapevoli che il finale della serie sarà maestoso e molto lungo. "Sarà un film tipo 'Il ritorno del re' con tipo otto finali", aveva anticipato Matt Duffer. Anche il produttore esecutivo Shawn Levy aveva parlato di una "narrazione cinematografica importante" paragonando il finale della serie a quello dei "film più grandi che vediamo al cinema", quindi a un vero e proprio blockbuster. Quando uscirà? Sicuramente non nel 2024. Il 2025 è l'anno giusto ma non abbiamo ancora indicazioni sul periodo esatto d'uscita.