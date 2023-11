Stranger Things 5: Svelata la prima scena della stagione finale

News Serie TV

In occasione dello Stranger Things Day, gli sceneggiatori della serie Netflix hanno rivelato le prime righe del copione della quinta stagione.

Lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood ha rallentato drasticamente i lavori dell'ultima stagione di Stranger Things, motivo per cui sono pochissime le anticipazioni che Netflix ha fatto trapelare negli ultimi mesi. Persino in occasione dello Stranger Things Day (6 novembre), oltre a un teaser dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, i fan si sono dovuti accontentare di qualche "briciola". L'ultima piccola sorpresa della giornata è arrivata sul profilo X degli sceneggiatori della serie i quali hanno condiviso le prime righe del copione della quinta stagione.

Stranger Things 5: Da dove ripartirà l'ultima stagione

Lo scorso anno, sempre in occasione della giornata tutta dedicata alla serie creata dai fratelli Duffer, gli autori avevano svelato il titolo della premiere della quinta stagione cioè "Chapter One: The Crawl". A quel punto i fan si erano sbizzarriti per scoprirne il significato. Il verbo to crawl si riferisce all'attività di gattonare o anche avanzare lentamente, farsi strada a rilento: ma chi è che avanza e verso dove? Erano nate diverse teorie su Eddie Munson - e sul fatto che potesse essere ancora vivo - o Max. Il termine, inoltre, ancora una volta è preso in prestito dal mondo di Dungeons & Dragons; nel famoso gioco di ruolo un dungeon crawl è uno degli scenari che possono verificarsi. Per Wikipedia è uno scenario in cui "gli eroi si fanno strada in un ambiente/dungeon labirintico, combattendo vari mostri, evitando trappole e risolvendo enigmi".

Ora il nuovo post degli sceneggiatori dà ai fan nuovo materiale per elaborare teorie. La prima scena della quinta stagione inizia al buio. Si sente soffiare un vento gelido che fa muovere le foglie degli alberi. Poi una voce di un bambino canta una canzone familiare. Di che canzone si tratta e chi è il bambino protagonista di questa prima scena? Naturalmente per il momento possiamo solo far viaggiare l'immaginazione ma c'è chi si dice certo che quel bambino sia Will Byers (Noah Schnapp), la cui misteriosa sparizione all'inizio della serie ha dato inizio all'intera storia.

Quando iniziano le riprese?

Le sceneggiature della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono già pronte da diversi mesi e, stando ai racconti dei fratelli Duffer, avrebbero addirittura fatto piangere i dirigenti di Netflix. I creatori hanno le idee chiare e sanno da tempo come dovrà finire la storia, visto che hanno racchiuso l'intera mitologia della serie in un documento di 25 pagine presentato a Netflix tempo fa. "Sappiamo cosa succede nel Sottosopra, più o meno, ma volevamo che non fosse comprensibile. Volevamo lasciare il mistero. Ma loro ci hanno chiesto di metterlo nero su bianco e così abbiamo fatto", aveva spiegato Matt Duffer durante uno degli scorsi eventi Tudum. Ora si attende solamente la fine dello sciopero degli attori per iniziare effettivamente le riprese del capitolo finale che, a questo punto, non vedremo su Netflix prima della fine del 2024 o più probabilmente nel 2025.