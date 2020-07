Stranger Things 4: Spunta una data per la ripartenza della produzione della quarta stagione

News Serie TV

Ecco quando si potrebbe tornare sul set della serie soprannaturale di Netflix dopo l'interruzione a causa dell'emergenza Coronavirus.

Tra le Serie TV che hanno dovuto mettere in pausa bruscamente la produzione a causa dell'emergenza Coronavirus, Stranger Things è sicuramente quella su cui i fan, preoccupati per un tanto insostenibile quanto inevitabile ritardo, sono maggiormente concentrati. Dopo settimane di incertezze circa la ripresa della produzione della serie, è spuntata ora una probabile data per la ripartenza: il prossimo 17 settembre.

Stranger Things 4: A settembre si torna sul set?

Le speranze dei fan sono state riaccese da un articolo di The Hollywood Reporter che, nel sottolineare lo sforzo compiuto dalla Georgia per far ripartire l'industria cinematografica al più presto, ha indicato il 17 settembre come probabile data per la ripresa della produzione di Stranger Things, girata proprio ad Atlanta (questo, nonostante la produzione della serie dovrebbe spostarsi, a breve, in New Mexico). La capitale della Georgia, infatti, ospita numerosi set e impianti di produzione che danno lavoro a centinaia di persone. "I georgiani vogliono tornare al lavoro e dimostrare che non solo possiamo sconfiggere questo virus, ma essere leader in questo settore per incoraggiare l'America a tornare al lavoro", ha detto a Hollywood Reporter John Rooker, fondatore e proprietario degli Atlanta Metro Studios (AMS), dove è stata girata Watchmen di HBO.

Quando esce Stranger Things 4?

La notizia è in linea con quanto dichiarato qualche settimana fa da Gaten Matarazzo, l'interprete di Dustin, il quale aveva anticipato di avere in programma di tornare sul set di Stranger Things non prima del mese di settembre, quando compirà 18 anni. Ipoteticamente, quindi, il teen drama soprannaturale di Netflix non tornerà con i nuovi episodi prima della seconda metà del 2021. Per rimanere aggiornati sulla serie, potete leggere la nostra guida che racchiude tutte le informazioni e le anticipazioni su trama e cast di Stranger Things 4.