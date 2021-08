Stranger Things 4 si svela in un nuovo teaser trailer: Ecco quando esce la quarta stagione

News Serie TV

I nuovi attesissimi episodi della serie soprannaturale arrivano su Netflix nel 2022.

Aspettiamo la quarta stagione di Stranger Things ormai da oltre due anni. Che sarà mai qualche altro mese d'attesa? Con un nuovissimo teaser trailer Netflix ha annunciato oggi che i nuovi episodi della popolare serie creata dai fratelli Duffer arriveranno in streaming nel 2022. Sfortunatamente non è stata indicata una data precisa, ma per il momento - considerati i ritardi e i disagi causati dalla pandemia - avere un riferimento temporale più certo sembra già una conquista.





Stranger Things 4: Nel nuovo teaser qualche scena dei nuovi episodi

Nella clip si notano alcune scene già viste nelle prime tre stagioni che si alternano a immagini inedite (vediamo, per esempio, un'evidentemente cresciuta Undici trattenuta da qualcuno). Il video in questione è il terzo teaser della quarta stagione pubblicato finora da Netflix. Nel primo, risalente ormai a oltre un anno fa, avevamo scoperto che lo sceriffo Hopper interpretato da David Harbour era vivo ed era prigioniero in Russia. Il secondo, rilasciato lo scorso maggio, ci ha riportati tra i corridoi inquietanti dell'Hawkins National Laboratory e ha suggerito il ritorno di una vecchia conoscenza di Stranger Things, il temutissimo scienziato Martin Brenner (Matthew Modine) conosciuto nella prima stagione.

Le novità della quarta stagione

Non sappiamo molto sulla trama dei nuovi episodi ma conosciamo i nomi di diverse new entry nel cast. Tra queste ci sono tra anche Robert Englund (ricordato come Freddy Krueger) nei panni di un paziente particolarmente spaventoso e Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade) nel ruolo di uno dei rapitori russi di Hopper. Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna), Myles Truitt (Black Lightning), Regina Ting Chen (Queen of the South) e Grace Van Dien (The Village) saranno invece dei nuovi studenti della Hawkins High, la scuola che non vediamo dalla seconda stagione. Inoltre, lo ricordiamo, nei nuovi episodi torneranno a tempo pieno gli attori Brett Gelman e Priah Ferguson, interpreti rispettivamente del giornalista Murray Bauman e dell'insolente e simpatica sorella di Lucas Erica Sinclair.