Stranger Things 4 sbarca a Milano: A Piazza Duomo la proiezione in anteprima del primo episodio!

Per festeggiare il ritorno di Stranger Things, Netflix ha organizzato un evento esclusivo aperto a tutti: ecco quando, dove e come partecipare.

Se vi dicessimo che a Milano il tempo accelera e che potreste vedere il primo episodio della quarta stagione di Stranger Things in anteprima esclusiva qualche ora prima dell'uscita su Netflix? In occasione del lancio dei nuovi episodi della popolarissima serie tv soprannaturale, il servizio di video in streaming ha organizzato una proiezione davvero speciale in una location da togliere il fiato, Piazza Duomo. L'appuntamento è per domani, giovedì 26 maggio alle 21:30.

Stranger Things 4: La proiezione speciale e gli eventi organizzati da Netflix

"Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città a esserlo. Un’atmosfera davvero strana sta pervadendo Milano ma questo non fermerà il nostro piano. Tenetevi forte perché proietteremo, in anteprima esclusiva, il primo episodio della quarta stagione di Stranger Things, il 26 maggio dalle 21:30 in piazza Duomo", si legge nell'evento Facebook Stranger Duomo organizzato da Netflix. L'accesso è libero e per tutti. Contemporaneamente, anche in altre città del mondo come New York, Londra, Sidney e Tokyo andranno in scena eventi simili per festeggiare il successo globale della serie.

Ma non è tutto: il 27 e 28 maggio Piazza Duomo si animerà con delle sorprese speciali a tema anni Ottanta e Sottosopra, per una vera e propria immersione nel mondo di Stranger Things. "Abbiamo de-demorgogonizzato l’area, però non possiamo assicurare di tenere quei mostri alla larga a lungo, un varco spazio temporale potrebbe aprirsi da un momento all’altro e, secondo i calcoli di Suzie, succederà presto: per la precisione il 27 e il 28 maggio, sempre in piazza Duomo, tra le 11:00 e le 20:00", avvisa il servizio di video in streaming. Aspettiamoci quindi una promozione in grande stile in attesa dell'uscita del Volume 1 della quarta stagione di Stranger Things che, lo ricordiamo, sarà rilasciato venerdì 27 maggio (per il Volume 2, con gli episodi 8 e 9, bisognerà attendere il 1° luglio).

La trama di Stranger Things 4

La sinossi ufficiale della quarta stagione di Stranger Things recita: "Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra". Qui sotto trovate il trailer ufficiale finale italiano.