Stranger Things 4: Quanti anni hanno i personaggi VS la vera età degli attori

Nella quarta stagione di Stranger Things i protagonisti sono visibilmente cresciuti, ma quanto? Ecco le età di tutti i personaggi e dei loro rispettivi interpreti.

Guardando le prime immagini e i trailer di Stranger Things 4, che uscirà con il Volume 1 su Netflix venerdì 27 maggio, vi sarete già resi conto che i membri del cast più giovani sono naturalmente cresciuti. Se, all'inizio della quarta stagione, nella storia saranno trascorsi poco più di 6 mesi da quando li avevamo lasciati nel finale della terza uscita a luglio 2019, nella realtà sono passati quasi tre anni tanto che qualcuno si è chiesto se gli attori non siano effettivamente cresciuti troppo per interpretare dei ragazzini. La differenza di età tra i personaggi e i loro rispettivi interpreti naturalmente ora si avverte di più, visto che molti dei membri del cast come Millie Bobby Brown e Noah Schnapp erano vicini all'età dei loro personaggi nella prima stagione di Stranger Things ma ora se ne sono allontanati. Non che questo, in ogni caso, sia un vero problema a fini narrativi. Tuttavia, per curiosità, potreste chiedervi quanti anni abbiano adesso Dustin, Mike, Lucas & co. e quanti ne abbiano invece Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e tutti gli altri. Vi facciamo un recap noi!

Stranger Things: L'età dei protagonisti nella quarta stagione

La stagione 4 di Stranger Things riparte da un, seppure breve, salto temporale: ci troviamo nella primavera del 1986, oltre 6 mesi dopo la battaglia dello Startcourt Mall che aveva portato terrore e distruzione a Hawkins nell'estate del 1985. Vediamo, nel dettaglio, le età dei personaggi e dei membri del cast principali.

Undici

Undici/Jane è nata nel 1971 quindi aveva 12 anni nella stagione 1 (1983), 13 nella stagione 2 (1984) e 14 nella stagione 3 ( 1985). Nella stagione 4 ha perciò 15 anni e frequenta il primo anno di liceo. Millie Bobby Brown, invece, ha compiuto 18 anni lo scorso febbraio.

Mike Wheeler

Anche Mike Wheeler è nato nel 1971 e ha 15 anni durante la quarta stagione. Il suo interprete Finn Wolfhard è nato il 23 dicembre 2002, pertanto ha 19 anni.

Dustin Henderson

Dustin ha la stessa età di Undici e Mike, quindi nella stagione 4 ha 15 anni (non sappiamo quando è il compleanno del personaggio). L'attore Gaten Matarazzo è nato l'8 settembre 2002 quindi ha 19 anni.

Will Byers

Nella seconda stagione di Stranger Things abbiamo scoperto che il compleanno di Will è il 2 marzo. Pertanto nella quarta stagione, ambientata durante le vacanze di primavera del 1986, ha già 15 anni compiuti come i suoi compagni. Nella realtà Noah Schnapp è uno dei membri del cast più giovani: nato il 3 ottobre 2004, ha 17 anni.

Lucas Sinclair

Gli sceneggiatori di Stranger Things non hanno mai svelato il compleanno di Lucas ma, essendo compagno di classe, si presume che abbia anche lui 15 anni nella quarta stagione. Il suo interprete Caleb McLaughlin, invece, è nato il 13 ottobre 2001 e ha pertanto 20 anni.

Max Mayfield

Max è una compagna di classe di Lucas, Mike e gli altri pertanto ha 15 anni nella quarta stagione. È quattro anni più giovane del fratellastro Billy, nato nel 1967 (come si capisce dalla lapide che si vede nel trailer ufficiale della nuova stagione). Sadie Sink, nata il 16 aprile 2002, ha invece 20 anni quindi è 5 anni più grande della sua Max.

Nancy Wheeler

Nancy era al secondo anno di liceo durante la prima stagione di Stranger Things quindi aveva circa 15 o 16 anni nell'autunno del 1983. Nel 1986, pertanto, ha 18 anni. Per lei, come pure per gli altri attori "meno giovani" della serie, la differenza di età con il suo personaggio è più ampia. Natalia Dyer, infatti, ha 27 anni, circa nove anni in più del suo personaggio.

Jonathan Byers

Il fratello maggiore di Will, Jonathan, nella prima stagione aveva 16 anni. È probabile pertanto che sia nato alla fine dell'estate o all'autunno del 1967 e di conseguenza abbia 18 anni nella primavera del 1986, durante la quarta stagione. Charlie Heaton, tuttavia, è nato il 6 febbraio 1994 e quindi ha 28 anni, dieci di più del suo personaggio.

Steve Harrington

Steve ha un anno in più di Nancy e Jonathan visto che, quando lo abbiamo ritrovato nella terza stagione, si era appena diplomato al liceo. Nella linea temporale della primavera del 1986 della stagione 4 di Stranger Things, Steve ha 19 anni. Joe Keery, invece, ha 30 anni, anche lui quindi è dieci anni più vecchio del suo personaggio.

Robin Buckley

Robin, introdotta nella terza stagione come una collega di Steve, è in realtà almeno un anno più giovane di lui quindi ha la stessa età di Nancy e Jonathan. Il romanzo ufficiale di Stranger Things Rebel Robin, uscito dopo la stagione 3, ha rivelato che Robin è nata nel marzo 1968 quindi ha 18 anni nella quarta stagione. Maya Hawke ha invece 23 anni.

Erica Sinclair

La sorella di Lucas, la più giovane del gruppo, aveva 10 anni nella stagione 3 della serie quindi nella quarta ne ha 11. L'attrice che interpreta Erica, Priah Ferguson, ha invece 15 anni (e qui forse la differenza tra un personaggio che frequenta la prima media e una liceale si avverte di più).